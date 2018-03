Aktier: Uens åbning i USA med General Mills helt i bund

Fødevarekoncernen, der blandt andet laver Cheerios-morgenmadsprodukter og isen Häagen-Dazs, har skåret i forventningerne til årets indtjening per aktie til en flad til 1 pct.s vækst mod den tidligere forventning om en vækst på mindst 3 pct. Og det får kursen på aktien til at droppe med 10 pct. fra handelsstart onsdag.

Samlet er åbningen på det amerikanske aktiemarked blandet, og Dow Jones ligger og svinger omkring en let positiv åbning på 0,1 pct., mens både S&P 500 og Nasdaq falder med op til 0,2 pct.

Faldene kommer efter en tirsdag med beskedne gevinster, hvor højere oliepriser løftede energisektoren, mens nedturen for de sociale medier fortsatte med Facebook og Twitter i centrum.

Facebook er klar til endnu en dag i vælten, og aktien falder fra handelsstart med 2,8 pct. efter et fald på 2,6 pct. tirsdag. Med tirsdagens fald har aktien - og selskabet - mistet omkring 9 pct. i værdi de seneste to handelsdage.

Det er fortsat sagen om, hvordan Facebook-brugernes personlige data kunne blive tappet af en politisk konsulentvirksomhed ansat af præsident Donald Trumps valgkampagne, der rumsterer.

Også et andet stort socialt medie, Twitter, var i modvind tirsdag, efter at den israelske justitsminister har truet med retssager mod mikroblog-netværket for ikke at gøre nok for at modvirke tweets, der fremkalder vold mod Israel. Twitter faldt 10,4 pct. men rejser sig onsdag med 4,0 pct.

Ellers er dagens store omdrejningspunkt afslutningen af det pengepolitiske møde i Federal Reserve. Mens markederne har indregnet en rentestigning, så er der mindre sikkerhed om, hvad Federal Reserves nye chef, Jerome Powell, vil sige på det efterfølgende pressemøde. Og om han vil indikere, at der kommer flere rentestigninger i år end de forventede tre.