Aktier: Udsigt til sommerstille åbning med fokus på Vestas

Det følger oven på en torsdag, hvor det ledende danske aktieindeks, C25, steg 1,2 pct. til 1170,39. Det var det højeste lukkeniveau for eliteindekset siden starten af januar tidligere i år.

Efter at det danske marked lukkede torsdag, faldt de amerikanske aktier hovedsageligt en smule. Fredag morgen indikerer handlen med futures imidlertid små plusser, så alt i alt tegner udviklingen herhjemme til at blive afdæmpet og uden store udsving.

På de store linjer afventer investorerne næste skridt i handelskrigen, hvor USA og Kina fortsat strides. Torsdag kunne investorerne dog finde glæde i, at USA og EU sent onsdag nåede til enighed om at arbejde for at fjerne forhold, der begrænser samhandlen, hvilket løftede børserne i Europa og overskyggede et relativt begivenhedsløst rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB).

»ECB-mødet i juli gav ingen væsentlige nyheder, og aktiemarkederne i Europa kunne dermed fortsat fokusere på den positive markedsstemning, der kom i kølvandet af den foreløbige handelsaftale mellem EU og USA onsdag aften,« skriver rente- og valutastrateg Morten Hassing Povlsen fra Jyske Bank i en kommentar.

KONKURRENTER MED REGNSKABER

Blandt de danske selskaber vil investorerne kigge mod Vestas, efter at konkurrenten Siemens Gamesa har leveret regnskab for tredje kvartal. Det viser en lavere end ventet omsætning ifølge Bloomberg News, mens ordrebogen er rekordhøj. Torsdag lukkede Vestas-aktien 2,5 pct. højere i 421,70 kr.

Også Novo Nordisk får nyt fra udlandet, da rivalen Merck vil fremlægge regnskab for andet kvartal. Novo-aktien steg torsdag 1,9 pct. til 329,25 kr.

Ligeledes kommer der udenlandsk konkurrentnyt til G4S, idet Securitas præsenterer resultater for andet kvartal. Torsdag sluttede G4S-aktien uændret i 22,64 kr.

ÆNDREDE KURSMÅL FOR BANKER

For eliteselskaberne har Danske Bank og Nordea fået ændret deres kursmål af Royal Bank of Canada. Danske Banks nye kursmål er 205 kr. mod før 250 kr., mens Nordeas lyder på 79,91 kr. mod tidligere 75,43 kr. Anbefalingen for de to aktier er fortsat den neutrale »sector perform«.

Også Goldman Sachs har kigget på Danske Bank-aktien, og her lyder kursmålet nu på 260 kr. mod før 285 kr. Anbefalingen er stadig "køb". Torsdag lukkede Danske Bank-aktien 1,2 pct. højere i 187,30 kr., mens Nordea-aktien steg 0,2 pct. til 67,60 kr.

Mærsk-aktierne kommer også i fokus, da der bliver offentliggjort de ugentlige tal for prisudviklingen på containerfragt. Torsdag steg B-aktien i Mærsk-koncernen med 2 pct. til 8742 kr.

Endelig kan investorerne se frem til regnskabet for andet kvartal fra biotekselskabet Onxeo, der bliver offentliggjort efter børslukning. Onxeo-aktien lukkede torsdag 3,4 pct. højere i 9,08 kr.

