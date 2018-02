Aktier: Udsigt til revanche efter tirsdagens retræte

. Den amerikanske aktiehandel åbner onsdag eftermiddag dansk tid med en positiv tendens. Kort efter åbningen ligger Dow Jones-indekset 0,3 pct. højere, S&P 500-indekset stiger 0,4 pct., og Nasdaq-indekset løftes 0,5 pct.

Og holder tendensen til lukningen er der udsigt til en lille revanche efter tirsdagens fald. Her klarede Dow Jones sig værst med et fald på 1,0 pct., mens S&P 500 slap lidt billigere med en tilbagegang på 0,6 pct. Nasdaq-indekset endte kun 0,1 pct. lavere.

Handlerne har et par nøgletal at se frem til onsdag eftermiddag.

Men mere væsentlig er det, at der sent på handelsdagen - et par timer før lukningen - kommer referat fra de seneste møde i centralbankens rentekomité, FOMC. Det var sidste møde med Janet Yellen som formand, der refereres fra, og opmærksomheden retter sig mod eventuelle ændringer i komiteens rentesignaler.

Til gengæld er inspirationen fra selskabsspecifikke nyheder i form af for eksempel regnskaber til den sparsomme side.

De makroøkonomiske data drejer sig om erhvervstilliden målt på PMI-indekset for februar. Det ventes at stige til 53,7 for service-indekset fra 53,3 måneden før, mens industriindekset vente at holde sig i status quo på 55,5.

Efterfølgende kommer tal for salget af eksisterende boliger i januar, som ventes at vise en stigning på bare 0,5 pct. efter et fald på 3,6 pct. måneden før.

Dagens regnskaber kommer fra blandt andet selskaber som Advance Auto, Ansys, Garmin, Souther Company og Synopsys.

/ritzau/FINANS