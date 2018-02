Aktier: Udsigt til positiv åbning med stort plus til HP-selskaber

. Der er udsigt til stigninger på det amerikanske marked fredag, når handlen åbner kl. 15.30 dansk tid. Det er i hvert fald indikationerne på futuresmarkedet, hvor futures på de tre store indeks indikerer stigninger på 0,3-0,4 pct.

Torsdag lukkede de amerikanske indeks uens. Det bredere marked satte en stopper for de foregående dages kursskred med gevinster i industri- og energisegmentet, mens teknologipapirerne fortsatte glideturen nedad.

Torsdag lukkede S&P 500-indekset med et plus på 0,2 pct. i 2703,96. Dow Jones-indekset sluttede med en gevinst på knap 0,7 pct. i 24.962,48, mens Nasdaq endte med et tab på 0,1 pct. i 7210,09.

GODT NYT FRA OPSPLITTEDE HP

Selskabsspecifikt er der ikke meget nyt i vente fredag.

Hewlett Packard Enterprise, HPE, og HP, der tidligere var et selskab, skal have markedets dom for torsdagens overraskende gode regnskaber, der blev leveret efter børslukketid. HP stiger i formarkedet godt 7 pct., mens HPE stiger 13 pct.

Hewlett Packard Enterprise blæste forbi alle forventninger med en omsætningsstigning på ikke mindre end 11,2 pct. i selskabets første kvartal.

HPE's nettoresultat steg til 1,43 mia. dollar eller 0,89 dollar per aktie i første kvartal, der endte den 31. januar. Året før var overskuddet 267 mio. dollar eller 0,16 dollar per aktie.

Omsætningen steg til 7,7 mia. dollar fra 6,9 mia. dollar.

Virksomheden registrerede en gevinst på 1,8 mia. dollar på grund af den amerikanske skattereform.

HPE lancerede også stærkere end ventede estimater for indeværende kvartal og for hele 2018.

HP holdt et lidt mere adstadigt tempo i resultatvæksten. Overskuddet lød på 1,94 mia. dollar eller 1,16 dollar per aktie i kvartalet frem til den 31. januar mod 611 mio. dollar eller 0,36 dollar per aktie et år tidligere.

Selskabet nød godt af en engangsskattegevinst på 1,03 mia. dollar.

Forventningerne til 2018's indtjening per aktie lå over de gennemsnitlige analytikerestimater, og aktien blev honoreret med et kurshop på knap 7 pct. i eftermarkedet.

/ritzau/FINANS