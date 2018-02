Aktier: Udsigt til fortsatte stigninger efter positiv fredag

. Det ser ud til, at det gode humør fra fredag kan fortsætte til mandag, når de amerikanske handlere møder på arbejde.

Futures på de tre ledende amerikanske indeks, Dow Jpnes, S&P 500 og Nasdaq, ligger med stigninger på mellem 0,3 og 0,6 pct.

Dermed fortsætter de positive takter, efter S&P at 500-indekset fredag lukkede med en gevinst på 1,6 pct., Dow Jones-indekset sluttede med et plus på knap 1,4 pct., mens Nasdaq endte med dagens største stigning på 1,8.

FORHANDLINGER FÅR CHIPPRODUCENT TIL AT STIGE

I det amerikanske formarked stiger chipproducenten Qualcomm med 2,7 pct. til 65 dollar, efter at selskabet har meddelt, at man er klar til at forhandle med Broadcom om en mulig overtagelse af selskabet.

Bestyrelsesformanden i Qualcoom, Paul E. Jacobs, skriver i et brev til bestyrelsen i Broadcom, at man kan forhandle sig frem til en løsning på regulative problemstillinger, men at prisen stadig er en stor knast, skriver Bloomberg.

Broadcom har budt 117 mia. dollar for chipselskabet i et fjendtligt bud for at overtage selskabet, som aktionærerne skal tage stilling til sjette marts.

HOSPITALSOPERATØR AFLÆGGER REGNSKAB

Den amerikanske operatør af flere forskellige hospitaler og sundhedsfaciliteter Tenet kommer mandag med regnskab for 2017.

Her ligger analytikerne ifølge Bloomberg vægt på, at selskabet har skiftet fokus fra genoptræning af patienter med svære skader til ambulante operationer, som giver en højere margin, skriver Bloomberg News.

Blandt andet det får analytikerne til at vurdere, at selskabet kan levere vækst i EBITDA-margin, hvor de har halset efter konkurrenterne i årevis.

Men aktien flader 0,1 pct. i formarkedet til 19,27 dollar.

NKT-konkurrenten General Cable kommer også med regnskab mandag. Analytikerne forventer ifølge Bloomberg News en omsætning på 3,86 mia. dollar.

Aktien falder 0,2 pct. til 29,80 dollar.

/ritzau/FINANS