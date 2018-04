Aktier: Udsigt fald med Chr. Hansen og Tryg i Fokus

Der er udsigt til en negativ åbning af det danske aktiemarked, når investorerne onsdag går i gang med handlen. Her kommer der kommer fokus på ingredienskoncernen Chr. Hansen og forsikringskoncernen Tryg, der begge har aflagt regnskab onsdag morgen.

C25-indekset steg med 0,4 pct. til 1116,64 tirsdag efter udsigten til en handelskrig mellem USA og Kina aftog en smule, da en tale fra den kinesiske præsident, Xi Jinping, var med til at give investorerne lidt mere ro på.

De amerikanske futures for de tre ledende aktieindeks peger i øjeblikket ned med fald på 0,3-0,5 pct. Futuren for det tyske DAX indeks falder ligeledes 0,4 pct.

Lavere investeringsresultat får resultat til at bakke

Tryg har onsdag morgen offentliggjort tal for første kvartal af 2018. Regnskabet viser et nettoresultat på 426 mio. kr., hvor analytikerne ifølge et medianestimat indsamlet af Ritzau Estimates havde regnet med et kvartalsoverskud på 362 mio. kr.

I 2017 lå nettoresultatet på 605 mio. kr. i kvartalet.

Tilbagegangen skyldes i høj grad investeringsresultatet, som faldt til 9 mio. kr. fra 223 mio. kr. i første kvartal 2017, hvor finansmarkederne generelt var positive og gav gode afkast til investorerne.

Forsikringsselskabet justerer i regnskabet forventningerne for hele året en smule. Nu venter selskabet en vækst i 2018 i bruttopræmieindtægterne i den høje ende af intervallet på 0-2 pct. i lokale valutaer.

Aktien faldt tirsdag 0,6 pct. til 141,20 kr.

Chr. Hansen er kommet med lidt svagt regnskab

Den danske ingredienskoncern har onsdag morgen offentliggjort regnskab for andet kvartal af det skæve regnskabsår 2017/2018.

Koncernen kommer marginalt svagere ud af andet kvartal af end ventet hos analytikerne ifølge Ritzau Estimates.

Omsætningen landede på 263,7 mio. euro, og overskuddet af primær drift (EBIT) før særlige poster lød på 71,2 mio. euro.

Til sammenligning havde analytikerne set frem til en omsætning på 268,3 mio. euro og et EBIT-overskud før særlige poster på 73,0 mio. euro, viser estimater fra Ritzau Estimates.

Chr. Hansen holder fast i sine forventninger til 2017/2018. Dermed regner ingredienskoncernen stadig med at ramme en organisk salgsvækst på mellem 8 og 10 pct. og en driftsmargin, EBIT-margin, på omkring 28,9 pct., som var niveauet i 2016/17.

Chr. Hansen-aktien steg tirsdag 1,5 pct. til 536,04 pct.

Banker får sænket kursmål

Analytikerne hos Kepler Chevreux har kigget nærmere på et par bankaktier. Danske Bank har fået sænket kursmålet til 253 kr. fra 282 kr. Analytikerne fastholder anbefalingen "køb".

Nordeas kursmål er også blevet sænket til 68,92 kr. fra 81,37 kr. Aktien steg tirsdag med 0,9 pct. til 62,56 kr. Anbefalingen »køb« bliver fastholdt.

Generalforsamlinger på stribe

En række danske selskaber afholder desuden deres årlige generalforsamling onsdag. Der er blandt andet den store danske ejendomsfacilitator ISS, der skal mødes med aktionærerne.

ISS steg tirsdag 0,1 pct. til 217,30 kr. tirsdag.

I Roskilde afholder isoleringsselskabet Rockwool også generalforsamling. Tirsdag pegede aktien op med 0,6 pct. til en pris på 1710 kr.

I Kastrup er det Københavns Lufthavn, der skal mødes med aktionærerne. En lufthavnsaktie faldt med 0,7 pct. til 5500 kr. tirsdag.

Hårdttræ-selskabet DLH kunne tirsdag fortælle, at det flytter i nyt kontor i Horsens og onsdag afholder selskabet generalforsamling. Aktien steg 3,2 pct. tirsdag og endte i 1,45 kr.

/ritzau/FINANS