Aktier: Udsalg i teknlogi tynger - Fang i korrektion

Det brede S&P 500-indeks mistede mandag 0,6 pct., mens Dow Jones-indekset, som har 30 aktier i sig, smed tilsvarende. Værst gik det for teknologitunge Nasdaq med et minus på 1,4 pct., og indekset er nu næsten 4 pct. fra sin top nået den 25. juli.

Tirsdag morgen slikker investorerne deres sår. De store indeksfutures ligger med små stigninger på under 0,1 pct.

Det var teknologiaktierne, der mandag trak mest ned i S&P 500 med et minus på 1,8 pct. fulgt af industri og forbrug med minusser på 0,9 og 0,8 pct.

I toppen fandt man derimod telekomsektoren med et plus på 2,0 pct., da de to giganter AT&T og Verizon begge gik frem, med henholdsvis 3,0 og 0,9 pct. Lige efter fulgte energisektoren med et plus på 0,8 pct., da olieprisen i USA vandt 1,9 pct. mandag.

FANG NÆR KORREKTION

Nedturen for aktierne er udløst af tvivl hos investorerne omkring de store it-selskaber, der ellers har været på himmelflugt i 2018. Regnskaber fra Netflix, Facebook og Twitter har skræmt investorerne, som har uddelt store kurshug til aktierne.

Det til trods for, at andre store it-selskaber - Microsoft, Alphabet, som er Googles moderselskab og Amazon - omvendt har overrasket Wall Street positivt.

Med den seneste uges udvikling er FANG-indekset nu faldet med mere end 10 pct. siden toppen den 20. juni, hvilket lever op til den officielle definition på en korrektion. Mandag var faldet tæt på 3,0 pct.

Reaktionen kan dog være et tegn på, at investorerne genovervejer positionerne i teknologiaktierne og måske køber ind i billigere selskaber, vurderer Richard Golinski, investeringschef hos BOS, over for The Wall Street Journal.

»Jeg tror ikke, dette er starten på et stort aktieudsalg.«

»Vi ser en mulighed for at rotere ind i billigere aktier, og det er i virkeligheden baseret på vores tro på, at man ikke kan ramme timingen rigtigt alligevel,« siger han.

Facebook mistede 2,2 pct. mandag og er nu faldet med mere end 21 pct. siden sit regnskab onsdag aften i sidste uge. Twitter mistede 8,0 pct., mens Netflix tabte 5,7 pct. De to er nu henholdsvis 29 og 16 pct. i minus siden deres respektive regnskaber. Twitter var mandagens mest faldende aktie i S&P 500, men er dog stadig oppe med 30 pct. for hele 2018.

Microsoft mistede 2,2pct., mens Alphabet tabte 1,8 pct., og Apple smed 0,6 pct. Apple kommer med regnskab efter markedslukning tirsdag.

Der var dog lidt opmuntring at finde i teknologisektoren, da chipproducenten AMD steg for tredje dag i træk og nu er i det højeste niveau siden januar 2011. Aktien har vundet mere end 20 pct. siden AMD's regnskab sent onsdag og steg 2,5 pct. oppe.

OPJUSTERING FRA CATERPILLAR

Uden for teknologisektoren var der fokus på regnskabet fra industrigiganten Caterpillar, som opjusterede sine forventninger til 2018.

Selskabet, der blandt andet er kendt for sine gravemaskiner, kom ud af andet kvartal med et overskud på 2,97 dollar per aktie, og det overgik ifølge Bloomberg News det ventede resultat på 2,73 dollar.

Caterpillar spår nu et overskud for hele året i intervallet 11,00 til 12,00 dollar per aktie mod tidligere 10,25-11,25 dollar. Aktien i Caterpillar smed alligevel 2,0 pct. på en sur aktiedag, mens industrikammeraten i Dow Jones, Boeing, mistede 2,7 pct. og trak mest ned i indekset.

USA's største kødproducent, Tyson Foods, var mandag også i vælten - dog med en nedjustering. Koncernen giver handelskrigen skylden, da told på amerikansk svinekød i både Kina og Mexico påvirker salget negativt.

Selskabet, der kommer med sit regnskab for tredje kvartal i næste uge, måtte mandag se sin aktie falde med 7,6 pct.

Endelig tiltrak mediekoncernen og tv-stationen CBS sig atter uvelkommen opmærksomhed. Topchef gennem 13 år Les Moonves er anklaget for sexchikane af seks kvinder, som fredag stod frem i en artikel i tidsskriftet The New Yorker.

Les Moonves meddelte i en skriftlig udtalelse, at han har fremmet en kultur med respekt og muligheder for alle ansatte, men at han har overskredet grænser.

»Jeg erkender, at der har været tidspunkter for årtier siden, hvor jeg har fået nogle kvinder til at føle ubehag ved at gøre tilnærmelser. Det var fejl, og jeg fortryder det enormt,« siger han i en kommentar.

Ifølge Bloomberg News vil bestyrelsen drøfte situationen, og det overvejes at lave en undersøgelse. Aktien falder 5,1 pct. mandag, men mistede allerede 6,1 pct. fredag, da artiklens indhold blev kendt.