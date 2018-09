Aktier: Udenlandsk interesse for Pandora presser kursen op

- Der er ikke nyheder om Pandora i dag - men faldet i går på 2,1 pct. var nok en overreaktion. Alt andet lige så er det udlandet, der viser købsinteresse i dag, hvor billedet var mere blandet tirsdag, siger Mikkel Duus-Hansen, der er aktieanalytiker i Spar Nord.

- I går fik vi nyheden om, at Amazon gerne vil ind på markedet for smykker. Og hver gang det navn kommer frem, bliver investorerne skræmte. Det er bedre at være medspiller med en mastodont som Amazon frem for modspiller, siger han.

Samlet falder C25 med 0,3 pct. til indeks 1124,8 onsdag middag. Og det er blandt andet Novo Nordisk og A.P. Møller-Mærsk, der er med til at trække fra med fald på henholdsvis 1,3 pct. til 302,65 kr. og 1,1 pct. til 9185 kr. for B-aktien.

SER FREM TIL NYT FRA AMBU

I bunden af indekset ligger Ambu med et fald på 2,4 pct. til 185,40 kr. Mikkel Duus-Hansen peger på, at aktiekursen har været ret volatil, "siden vi fik støj fra den japanske konkurrent, Olympus", der såede tvivl om potentialet for Ambus kommende engangsprodukt til kikkertundersøgelser i tarmen.

- Ambu har kapitalmarkedsdag den 4. oktober. Og der skal selskabet have en god historie at fortælle. Blandt andet hvornår deres nye endoskoper kommer på markedet. Ambu skal være ret så konkrete, og nyhederne skal gerne være understøttet af udtalelser fra læger, siger Spar Nords aktieanalytiker.

Danske Bank startede dagen ud med at gøre Ambu selskab, men efter nogle timers handel har aktien skiftet retningen ud og stiger med 0,4 pct. til 170,60 kr.

- Danske Bank er faldet på den samme historie fra sidste uge nu flere gange. Vi har fået en intern undersøgelse fra banken, som ikke gjorde os meget klogere. Og nu er fokus på at få sat navn på en nye administrerende direktør, der kan følge efter Thomas Borgen, siger Mikkel Duus-Hansen.

- Det skal jo gerne være en med helt rene hænder, der kan genskabe det image, som Danske Bank gerne vil have, vurderer han.

DAB I MULIG OVERTAGELSE

Blandt sidepapirerne spurter Danske Andelskassers Bank, DAB, sig helt i top. Spar Nord har købt 39,3 mio. aktier i banken for 236 mio. kr. Det svarer til en kurs på 6 kr. per aktie, hvilket er 58,8 pct. over lukkekursen for DAB-aktien på fondsbørsen tirsdag på 3,78 kr.

- Vi vil gerne i dialog med DAB's bestyrelse om muligheden for, at vi på de rette betingelser kan give alle DAB's aktionærer et attraktivt tilbud, og den dialog håber vi, at der bliver lejlighed til at tage i den nærmeste fremtid, siger Spar Nords administrerende direktør, Lasse Nyby, i en meddelelse til fondsbørsen.

En aktie i DAB stiger med 50,3 pct. til 5,68 kr.

MODVIND TIL VESTAS

Tilbage i eliteindekset falder Vestas med 1,1 pct. til 425,40 kr. Ifølge Mikkel Duus-Hansen skyldes faldet, at konkurrenten Siemens Gamesa på en vindkonference i Hamborg nedtonede de finansielle mål frem mod 2020.

- Der blev snakket om prispres - og selv om det er noget, der har været talt om i halvandet til to år, så presser det Vestas lidt i dag, siger aktieanalytikeren.

Der kommer nyt fra Genmab senere på dagen, da biotekselskabet holder kapitalmarkedsdag i Utrecht, Holland. Aktien falder 0,1 pct. til 1062,50 kr. onsdag middag.

/ritzau/FINANS