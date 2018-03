Aktier: Udbytte sender Tryg til bunds i let faldende marked

Det danske C25-indeks slipper dog relativt billigt og falder med 0,1 pct. til 1127,78. Til sammenligning er det tyske marked åbnet 0,4 pct. lavere.

Helt i bunden af C25 ligger Tryg 3,8 pct., eller 5,70 kr., lavere i 144,30 kr. Aktien er under teknisk pres, da der fragår udbytte på samlet 4,91 kr. Samtidig har Royal Bank of Canada stoppet sin dækning af aktien, hvor anbefalingen senest var »outperform«. Fredag steg forsikringsaktien med 1,7 pct. til 149,50 kr.

Også Topdanmark, der falder med 0,4 pct. til 287,60 kr., er blevet taget af analytikernes liste hos Royal Bank of Canada, hvor anbefalingen lød på »underperform«.

På listen af over mandagens største fald i C25-regi er A.P. Møller-Mærsk, der indleder ugen med et fald på 1 pct. til 9534 kr. I sidste uge gik transportaktien ellers mod strømmen og steg samlet 3 pct. efter et fald på næsten 7 pct. i starten af marts udløst af frygten for en global handelskrig.

Børsen skriver mandag med citat til Maritime Danmark, at A.P. Møller-Mærsk har været udsat for et nyt hackerangreb lokaliseret til Australien. Det drejer sig om det Maersk-ejede rederi Svitzer Australia, som har fået stjålet mere end 60.000 e-mails, som skulle indeholde personfølsomme oplysninger om selskabets medarbejdere. Ikke andre selskaber i Mærsk-koncernen er ramt.

I toppen af det danske aktiemarked ligger Lundbeck og Novo Nordisk til stigninger på henholdsvis 0,9 pct. og 0,6 pct. til kurserne 344,40 kr. og 306,75 kr.

William Demant har været til eftersyn hos analysehuset Morningstar, der løfter kursmålet til 191 kr. fra 171 kr. Høreapparataktien falder mandag morgen med 0,2 pct. til 231,20 kr.

Solar skal justeres for et udbytte på 10 kr., der fragår aktien mandag. Mandag falder Solar 0,9 pct. til 400 kr.

Der kommer mandag regnskab fra NTR Holding, der for en sjælden gang skyld blev handlet fredag i 37,80 kr. - i øvrigt uændret fra onsdag. Selskabet venter i 2017 en omsætning på 80 mio. kr. og et resultat på 3-4 mio. kr. før skat.