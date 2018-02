Aktier: Tyske plusser og fald til britisk forbrugsvaregigant

I England falder det ledende FTSE 100-indeks med 0,1 pct., mens CAS 40-indekset i Frankrig og DAX-indekset i Tyskland ligger nogenlunde fladt.

Fra det tyske er der kommet en af mandagens mere væsentlige nyheder, da industrigiganten Siemens varmer op til en notering af sin health-care-enhed senere i første halvår, hvilket kan blive en af de største børsnoteringer i Tyskland nogensinde og give selskabet en børsværdi af omkring 40 mia. euro.

»Siemens Healthineers er et stærkt aktiv, og vi har arbejdet hårdt for nu at notere så spændende en virksomhed.«

»Vi forventer, at forretningen kan kapitalisere endnu mere på sine styrker, når det bliver noteret,« siger Michael Sen, der er formand for health-care-enheden og medlem af Siemens' bestyrelse, ifølge Bloomberg News.

Siemens' aktie ligger mandag middag 0,4 pct. højere i 111,66 euro. Siemens-koncernen har med den aktiekurs en værdisætning på godt 95 mia. euro.

Også Deutsche Bank har en god mandag med en kursstigning på 2,1 pct. til 13,19 euro ved middagstid. Det følger, efter at Bank of America har løftet anbefalingen af den tyske storbanks aktie til »neutral« fra »underperform«.

For det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks bliver der noteret et fald på 0,1 pct. I indekset er det britiske Reckitt Benckiser, der producerer alt fra kondomer af mærket Durex til de smertestillende piller Nurofen, som klarer sig dårligst med et fald på 6,3 pct. til 6154 pence.

Ifølge Bloomberg News har selskabets ledelse efter det værste år nogensinde - blandt andet drevet af et hackerangreb og lav efterspørgsel - svært ved at overbevise investorerne om, at en genopretning af virksomheden er på rette vej.