Aktier: Tysk skulderklap sender Genmab frem i positivt marked

Tirsdag formiddag har set over en bred kam ikke været nogen dum dag at være C25-investor på.

Rygter om blødere toner mellem Kina og USA i deres verserende handelskonflikt sender de danske aktier i vejret tirsdag, hvor Genmab fører an efter et skulderklap fra den tyske bank Berenberg.

Omkring middagstid stiger C25-indekset 1 pct. til 1115,72.

Ifølge Bloomberg News forhandler den amerikanske regering i kulissen med den kinesiske.

Kina skal angiveligt være klar til at sænke toldsatser på importerede biler samt give udenlandske banker mulighed for at investere i landet.

Rygterne sendte de store amerikanske aktieindeks i vejret med omkring 3 pct. mandag, og den positive stemning har spredt sig til Asien og Europa.

- Det er en lidt sjov situation, hvor både USA og Kina råber op, men rygter om forhandlinger har så pludselig skabt store stigninger, siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler i ABG Sundal Collier.

- Det er et udtryk for, at markedet er ret nervøst i øjeblikket. Hvis de lander en aftale, vil det blive taget enormt positivt op af investorerne, men så er spørgsmålet så, hvad næste træk fra Donald Trump er, siger han.

Blandt C25-aktierne ligger Genmab i toppen med en stigning på 2,9 pct. til 1277,50 kr., efter at Berenberg har løftet anbefalingen af aktien til "køb" fra "hold" og hævet kursmålet til 1500 kr. fra 1300 kr.

Banken ser en god købsmulighed i aktien efter et kursfald gennem sidste del af 2017, hvor salget af kræftmidlet Darzalex ikke helt kunne leve op til forventningerne.

Berenberg vurderer, at Genmabs forventninger til 2018 er realistiske, og peger på, at markedets fokus retter sig mod nye studier med Darzalex, som kommer senere i år, skriver Berenberg i en analyse.

I den modsatte ende af C25 er Bavarian Nordic nederst med et kursfald på 2,1 pct., mens Pandora hænger i bremsen med et dyk på 0,5 pct. til 645 kr.

Vestas har fået nyt fra den tyske konkurrent Nordex, der tirsdag har offentliggjort regnskab for 2017, hvor hård konkurrence på vindmøllemarkedet har skåret driftsoverskuddet, EBIT, med 74 pct. til 43,4 mio. euro.

Nordex-aktien falder 5 pct. i Tyskland, mens Vestas-aktien ligger 0,6 pct. højere i 443,50 kr.

Blandt fondsbørsens mindste selskaber vil der tirsdag være årsregnskaber fra landbrugsselskabet Firstfarms og ejendomsselskabet Victoria Properties.

Firstfarms-aktien stiger 1,6 pct. til 49,80 kr., mens Victoria-aktien ikke er handlet.

/ritzau/FINANS