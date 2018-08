Aktier: Tyrkiske bekymringer fortsætter med at sætte sine spor

Aktiebørserne i Europa tog fredag formiddag en negative drejning efter en ellers lettere positiv åbning, hvilket skete i takt med, at en ny salgsbølge ramte den tyrkiske lira.

I løbet af formiddagen svækkedes lira mere end 7 pct. - om end svækkelsen siden er aftaget til knap 4 pct. - efter at USA sent torsdag truede med nye sanktioner, hvis landet fortsat afviser at udlevere den amerikanske præst, som ifølge amerikanerne tilbageholdes ulovligt af tyrkerne.

Bekymringerne for den tyrkiske økonomi - og det anspændte forhold til USA - har de seneste uger fyldt meget i investorernes bevidsthed.

»En hovedårsag til den stigende risikoaversion var Den Europæiske Centralbank, som fremhævede omfanget af flere bankers eksponering mod Tyrkiet.«

»Aktiemarkedet mister den medvind, som det har nydt godt af fra bedre-end-ventede regnskabsresultater for andet kvartal, specielt i USA og Japan, og der fortsætter med at være flere andre geopolitiske risici,« siger NN Investment Partners i et notat ifølge Bloomberg News.

Det paneuropæiske Stoxx Europe 600-indeks ligger fredag ved 12.45-tiden 0,2 pct. lavere, efter at det frem til kl. 11 havde ligget marginalt højere. Tilbagefaldet ramte synkront med svækkelsen af den tyrkiske lira.

Bankerne er en af de mest faldende sektorer med en tilbagegang på 0,9 pct. I medi bunden af bankernes fald ligger tre italienske af slagsen - Banco BPM, Unione de Banche Italiane og Bper Banca med fald på omkring 3 pct.

På børsen i Tyskland, hvor DAX-indekset ligger 0,2 pct. lavere, trækker Commerzbank ned med et fald på 2,3 pct. og Deutsche Bank ligger desuden 1,4 pct. lavere.

I Paris er der pres på Air France-KLM, efter at en fagforening ifølge Bloomberg har hilst flyselskabets nyudnævnte topchef velkommen med en trussel om nye strejker. Selskabet meddelte sent torsdag, at det henter Ben Smith ind fra Air Canada som ny topchef.

Aktien i Air France falder 5 pct.