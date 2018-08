Aktier: Tyrkisk uro sætter igen børserne under pres

Den tyrkiske lira er kastet ud i en zigzag-kurs, som ingen kan forudsige, mens investorer bekymrer sig over, hvor alvorlige konsekvenserne bliver for landets banker og breder økonomi.

Seneste nyt mandag morgen er, at presset på den tyrkiske lira fortsætter ufortrødent. Fredag faldt den omkring 15 pct. i kurs over for dollar til 6,40 lira per dollar, og mandag er der nye svækkelser, så kursen var oppe at runde 7 lira per dollar i morgentimerne.

Siden har nye tiltag fra Tyrkiets centralbank, der øger likviditeten i bankerne, givet et kort pusterum til valutaen, som handler i 6,68 lira per dollar ved 8-tiden.

I både Europa og USA peger handelen med futures på, at mandag vil blive endnu en dag med fald på børserne. DAX-futuren i Tyskland ligger omkring 0,7 pct. lavere.

SLØJ AFSLUTNING PÅ UGEN

Herhjemme afsluttede C25-indekset sidste uge med et fald på 0,5 pct. fredag, hvor Mærsk-aktierne og fredagens regnskabsaktuelle Novozymes førte an i nedturen.

Mærsk kan igen komme i fokus, når konkurrenten Evergreen Marine aflægger regnskab. Desuden begynder investorerne at se frem mod fredagens halvårsregnskab fra Mærsk, som dog bliver mindre spændende end sædvanligt, da rederiet tirsdag nedjusterede og kom med foreløbige tal. Siden da er Mærsk B-aktien steget med 8,4 pct. trods fredagens fald.

Novozymes vil formentlig blive genstand for en del reaktioner fra analytikerkorpset oven på fredagens regnskab, som skuffede med en svagere indtjening end ventet og kostede 3,3 pct. på aktiekursen.

Hidtil har Credit Suisse lagt 20 kr. til sit kursmål, viser data fra Bloomberg, så det nu lyder på 370 kr. og dermed er godt 10 pct. over fredagens slutkurs på 335,50 kr. for enzymselskabet.

Pandora har også fået et nyt kursmål, som er justeret nedad hos Danske Bank. Nu spår banken en Pandora-kurs på 500 kr. mod tidligere 650 kr. oven på Pandoras store nedjustering sidste uge. Aktien kostede 359,70 kr. fredag eftermiddag.

Også William Demant har fået et højere kursmål, og det er SEB, der står for det. Kursmålet lyder nu på 210 kr. mod tidligere 185 kr. ifølge data fra Bloomberg, mens anbefalingen fortsat er »sælg«. Kursmålet er da også et godt stykke under William Demant-aktiens lukkekurs på 290 kr. fredag.

MULIG ORDRE TIL MHI VESTAS

Vestas fortalte efter børslukketid fredag, at MHI Vestas, som Vestas ejer 50 pct. af, har fået en betinget aftale på at levere vindmøller til et offshore-projekt på »ikke væsentligt over 800 megawatt«. Vestas vil først afsløre mere, hvis projektet bliver til en fast og ubetinget ordre til MHI Vestas.

Regnskabskalenderen viser mandag, at det lille biotekselskab Veloxis vil aflægge halvårstal, mens Nilfisk er på banen tirsdag morgen. Dermed kan investorer bruge mandagen på at positionere sig i selskabet, der producerer rengøringsmaskiner.