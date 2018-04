Aktier: Tyder på fortsatte stigninger efter olieprishop

Onsdag lukkede det danske eliteindeks, C25, 0,3 pct. højere i 1115,02. Det var anden dag i denne uge med plus for indekset.

Siden dansk børslukning har stemningen i USA været blandet - dog overvejende positiv - og i Asien er der generelt blevet handlet i plusser. Oveni peger både amerikanske og europæiske futures mod små stigninger i torsdagens handel.

»Aktiefutures indikerer, at dagen vil starte ud med stigninger. Samtidig ligger de fleste indeks i Asien også i plus i skrivende stund,« lyder det fra Søren V. Kristensen, makroøkonom i Sydbank, i en skriftlig kommentar.

Baggrunden for den generelt positive stemning er foruden en række positive regnskaber en stigning i olieprisen, der torsdag morgen ligger i det højeste niveau siden slutningen af 2015. Det hænger sammen med, at Saudi-Arabien har indikeret, at landet gerne ser olieprisen fortsætte op til 80 dollar per tønde eller helt op til 100 dollar for samme mængde.

Det bliver i markedet tolket til, at landet vil arbejde for fortsatte produktionsbegrænsninger i oliekartellet Opec, som altså vil begrænse udbuddet og dermed holde en hånd under prisen.

»Lavere lagre i USA samt nervøsitet for faldende udbud af olie er også medvirkende til at give et opadgående pres på olieprisen. Olieprisen ligger her til morgen omkring 73,7 dollar,« skriver Niels Christensen, valutastrateg i Nordea, i en kommentar.

ÆNDREDE ANBEFALINGER FOR BANKER

På den danske selskabsside er det efterhånden småt med C25-selskaber, som vil nyde direkte gavn af den højere oliepris, og derfor vil nattens olieprisstigning formentlig ikke betyde det store ud over den underliggende understøttelse af risikovilligheden.

Til gengæld kan Nordea og Danske Bank blive påvirket af anbefalingsændringer fra Morgan Stanley, der for Nordea nu anbefaler »overvægt« mod før »ligevægt«, mens Danske Bank får sænket anbefalingen til »ligevægt« fra før »overvægt«.

Hertil er kursmålet for Danske Bank sænket til 270 kr. mod før 290 kr, mens Nordeas kursmål er løftet til 78,79 kr. fra 73,06 kr.

For Nordeas vedkommende har Sydbank desuden også løftet sin anbefaling til "køb" fra "hold" og sat kursmålet til 250 kr.

Onsdag lukkede Nordea 0,1 pct. højere i 62,68 kr., og Danske Bank endte dagen 0,9 pct. højere i 225,10 kr.

Blandt de resterende eliteaktier kan der komme fokus på DSV, efter at konkurrenten Panalpina har kunnet fremvise fremgang i første kvartal, hvor stigende volumen og indtjening fra luftfragt trækker op i resultatet, der omvendt er presset af et underskud i søfragt.

DSV-aktien lukkede onsdag 0,5 pct. højere i 495,20 kr.

Uden for eliteindekset har Smallcap Danmark besluttet at undersøge de strategiske muligheder for selskabet og venter en afklaring på strategiarbejdet inden udgangen af 2018. Foreløbig er der taget beslutning om at afhænde positionerne i Egetæpper og Rias via udlodning til Smallcap-aktionærerne i løbet af andet kvartal i år.

Aktien i Smallcap Danmark sluttede onsdag 1,3 pct. højere i 76,50 kr.