Aktier: Tryg og Topdanmark kan få hug i negativt marked

Markederne i USA og Asien har tirsdag aften og i nattens løb været præget af udsalg.

Det amerikanske aktiemarked målt på S&P 500-indekset faldt 0,6 pct., efter at det danske aktiemarked lukkede. Futures for indekset ligger onsdag morgen tæt på uændret, mens futures for DAX-indekset falder 0,3 pct.

Den negative stemning hænger ifølge Nordea sammen med usikkerhed på den politiske scene i USA, hvor der i øjeblikket bliver forhandlet om en forøgelse af gældsloftet, der skal forhindre, at den offentlige administration lukker ned på fredag.

»Årsagen til den mavesure stemning hos investorerne skulle findes i udfordrende gældsloftforhandlinger i USA.«

»Det er dog ikke unormalt, at partierne forsøger at snige andre politiske mærkesager ind som betingelser for en budgetaftale,« skriver seniorstrateg Andreas Østerheden i en kommentar.

Han har på de store linjer fokus rettet mod regnskaber fra finansgiganterne Bank of America og Goldman Sachs, der kommer med tal i eftermiddag.

I Danmark får forsikringsselskaberne Tryg og Topdanmark opmærksomhed, da Credit Suisse ifølge Reuters har sænket anbefalingerne af aktierne til henholdsvis "neutral" fra "outperform" og "undervægt" fra "neutral".

Pandora-aktien var i hopla tirsdag, hvor smykkeselskabet holdt kapitalmarkedsdag for investorer og analytikere, og tilbagemeldingerne var efterfølgende positive, da der er nu kommet svar på, hvorfor der er udsigt til lavere vækstrater og marginer i de kommende fem år. Aktien steg 4,7 pct. til 603,60 kr., men er faldet 10,6 pct. i år.

På juniorbørsen First North har NPInvestor, der har erhvervsmanden Erik Damgaard i ejerkredsen, onsdag sin første handelsdag efter flere problemer med at få børsnoteringen ud over rampen.

Det er dog lykkedes selskabet at sælge lidt over 1 mio. aktier til 17 kr. per styk, og det giver NPInvestor 17,7 mio. kr. i kassen, der skal finansiere udviklingen af et investorunivers.