Aktier: Tryg går til bunds i positivt marked - Mærsk stiger

Målt på det forsikringstekniske resultat slog Tryg akkurat analytikerforventningerne. Til gengæld haltede bundlinjen lidt efter forventningerne blandt andet som følge af en lidt skuffende investeringsafkast. Også bruttopræmieindtægterne var lidt lavere end ventet.

»Helt overordnet, så er regnskabet nogenlunde på linje med forventningerne. Præmievæksten i danske kroner var dog lidt lavere, end vi og konsensus ventede, og samlet set peger det lidt til den svage side. Så vi venter en flad til let negativ åbning,« sagde aktiechef i ABG Sundal Collier Tue Østergaard inden åbningen.

I kvartalet landede Tryg et resultat før skat på 685 mio. kr., mens analytikerne ifølge Ritzau Estimates havde ventet et resultat før skat på 739 mio. kr.

Tryg falder fra morgenstunden med 2,2 pct. til 150,80 kr., mens C25-indekset er åbnet næsten uændret i 1164,55 svarende til et fald på 0,02 pct. fra mandag.

Det danske aktiemarked klarer sig dermed værre end det tyske marked, der stiger 0,8 pct. efter aktiestigninger i USA mandag, hvor Kongressen enedes om et midlertidigt budget, der gjorde en ende på tre dages nedlukning af statsapparatet.

JUSTERINGER AF DANSKE BANK OG NORDEA

Ud over Tryg er der tirsdag fald i Novo Nordisk, der taber 0,7 pct. til 347,85 kr.

Genmab falder desuden 0,6 pct. til 1163,50 kr. op til regnskabet fra partneren Johnson & Johnson, der løfter sløret for salget af kræftmidlet Darzalex i de sidste tre måneder af 2017.

Også Danske Bank ligger i den tunge ende tirsdag, hvor bankaktien er blevet skåret af Royal Bank of Canada til »sector perform« fra »outperform«. Der er ikke blevet pillet ved kursmålet på 270 kr., skriver Bloomberg News.

Omvendt har Kelper Cheuvreux indledt dækning af Danske Banks aktier - og kollegaen Nordeas - med anbefalingen »køb«.

Danske Bank falder med 0,5 pct. til 245,90 kr. Nordea stiger derimod 0,7 pct. til 76,62 kr.

Ringkjøbing Landbobank, der er blevet skåret til »hold« fra »køb« af ABG Sundal Collier, falder med 1,5 pct. til 331,50 kr. ABG's kursmål er uændret 355 kr.

LÆS MERE : Mandagens aktier: Bavarian strøg til tops i sløvt marked

TDC TIL VEJRS

TDC er blevet set efter i sømmene af amerikanske JPMorgan, der har løftet anbefalingen til »overvægt« fra »neutral«. Samtidig opjusterer bankkoncernen kursmålet for teleaktien til 46 kr. fra 42,50 kr., skriver Bloomberg News.

TDC, der stiger 1,2 pct. til 40,19 kr., har desuden fået regnskabsnyt fra konkurrenten 3, der fik 8000 nye kunder i fjerde kvartal. Det er den laveste kundetilgang af de fire kvartaler i 2017, der gav 3 i alt 73.000 nye kunder set over hele året.

I 2018 går 3 efter 50.000-100.000 nye kunder og fremgang på bundlinjen.

MÆRSK KAN VÆRE NÆRMERE MILLIARDHANDEL

Blandt fokusaktierne tirsdag morgen er også A.P. Møller-Mærsk.

Berlingske Business skriver, at selskabet er tæt på et salg af sit borerigselskab, Maersk Drilling, og køber er igen koncernens moderselskab, A.P. Møller Holding, i joint venture med en ukendt partner. Handlen kan have en værdi på over 27 mia. kr., skriver Berlingske Business, der henviser til flere unavngivne kilder.

»Prisen lyder nogenlunde rimelig i vores ører. Vi har det indtryk, at konsensus ligger omkring 4,6 mia. dollar (28 mia. kr.),« siger Tue Østergaard.

B-aktien i Mærsk er åbnet 1,6 pct. højere i 11.175 kr.

Der er også søgang i Torm, der falder 1,9 pct. til 52,60 kr., efter at rederiet mandag efter børslukketid meddelte, at det vil polstre sig gennem salg af 12,5 mio. nye A-aktier. De sælges for 8,39 dollar per aktie.

Rederiet kom også med en markedsopdatering, og heraf fremgår det blandt andet, at rederiet for 2017 venter et driftsresultat, EBITDA, i intervallet 155-160 mio. dollar. Ifølge et estimat fra Bloomberg News ventede analytikerne et driftsresultat på 154 mio. dollar. Aktien faldt mandag med 2,2 pct. til 53,60 kr.