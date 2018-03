Aktier: Trumps trusler sender Mærsk og FLSmidth i rødt

Fornyet frygt for en global handelskrig anført af Donald Trump lægger en dyne over det danske aktiemarked onsdag, hvor særligt A.P. Møller-Mærsk og FLSmidth er under pres.

Det toneangivende C25-indeks falder inden middag 0,04 pct. til 1123,52, hvilket er en anelse bedre end de store europæiske indeks, som ligger 0,2-0,5 pct. lavere.

Tirsdag aften stoppede Trumps økonomiske rådgiver, Gary Cohn, og ifølge flere amerikanske medier kan det skyldes modstand mod præsidentens planer om at indføre told på stål og aluminium.

Derudover er seneste nye, at Trump angiveligt overvejer at indføre told på visse kinesiske produkter, og den samlede cocktail bryder investorerne på aktiemarkedet sig ikke om.

»Det er nyt benzin på det mål, som hedder handelskrig, og investorerne frygter, at det kan ramme hele økonomien.«

»Det er aldrig rart for et aktiemarked, som er bundet op på en fornuftig aktivitet på tværs af verden,« siger Kim Sejdelin, der er aktierådgiver i Jyske Bank.

MÆRSK KAN BLIVE RAMT AF KINA-TOLD

Blandt de danske aktier er Mærsk i fokus med et kursfald på 2,2 pct. til 9474 kr., og her spiller seneste rygte om Kina ind.

»Hvis der kommer told på importerede varer fra Kina, så kan det betyde, at der bliver købt færre ting, og det vil gøre ondt på Mærsks forretning. Det er også derfor, at aktien falder mere end markedet i dag,« siger Kim Sejdelin.

FLSmidth-aktien falder 1,8 pct. til 410,80 kr., og det kan ifølge Jyske Bank kædes sammen med, at ingeniørkoncernens branche vil blive berørt af den mulige told på metaller.

Tolden kan også påvirke Vestas, der har en stor vindmølleproduktion i USA. Aktien falder 0,5 pct. til 430,90 kr.

For transport- og logistikkoncernen DSV er der onsdag kommet regnskab fra den schweiziske konkurrent Panalpina, der sidste år øgede toplinjen, men omvendt måtte se det justerede resultat falde. DSV-aktien startede i minus, men stiger 0,2 pct. til 460,80 kr.

UNIBREW BLIVER BELØNNET FOR REGNSKAB

Uden for C25 er bryggeriet Royal Unibrew i god gænge efter sit regnskab for fjerde kvartal, som viste en stigning i driftsoverskuddet (EBIT) til 208 mio. kr. fra 176 mio. kr. året før.

»Unibrew fortsætter med at gøre det godt. Der er styr på omkostningerne, og de venter at kunne øge overskudsgraden igen i år, så det er rigtig pænt,« siger Kim Sejdelin.

For 2018 venter bryggeriet et plus på driften på 1090-1190 mio. kr. mod 1069 mio. kr. i 2017, og investorerne kvitterer ved at sende aktien frem med 5,3 pct. til 392,80 kr.

SAS har offentliggjort trafiktal for februar, der viste en nedgang på 2,1 pct. på passagersiden, mens priserne lå uændret.

Flyselskabet har desuden meddelt, at den tidligere TDC-direktør Carsten Dilling er kørt i stilling som ny bestyrelsesformand som afløser for Fritz Schur. Aktien falder 1,7 pct. til 15,10 kr.

/ritzau/FINANS