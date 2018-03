Aktier: Trumps seneste fyringsrunde gav kursfald

Præsident Trump fyrede Tillerson efter en række offentlige slagsmål over blandt andet Nordkorea, Rusland og Iran. Trump har udnævnt CIA-direktør Mike Pompeo, der anses som loyal overfor Trump, til at erstatte Tillerson.

Tillerson var anset som en af de få tilbageværende moderate stemmer i den amerikanske regering, og med fyringen står Trumps protektionistiske holdning tilbage uden modstand, mens investorernes frygt for handelskrig øges.

Tirsdag lukkede S&P 500-indekset med et fald på 0,6 pct. til 2765,31. Dow Jones-indekset sluttede med et minus på 0,7 pct. til 25.007,03, mens Nasdaq endte med et dyk på 1,0 pct. til 7511,01.

Omsætningen var på 6,9 mia. aktier og dermed tæt på det 20-dages glidende gennemsnit på 7,1 mia. aktier.

Onsdag morgen fortsætter de negative tendenser. De amerikanske futures ligger med fald på 0,1-0,3 pct. med det største fald blandt teknologiaktierne.

»Hver gang der er ændringer i sammensætningen, bliver investorer nervøse. De skal tilbage til regnearket for at finde ud af, hvad implikationerne kan være. Men jeg tror ikke, at ændringerne vil være foruroligende for markedet, da investorerne blot reflekterer over de nyudnævntes kvalifikationer,« siger porteføljeforvalter John Carey fra Amundi Pioneer Asset Management i Boston til Reuters.

Markedet åbnede ellers med stigning, efter at forbrugerprisdata viste den ventede udvikling i februar, og dermed øgede sandsynligheden for, at takten i Federal Reserves rentestigninger vil være gradvis.

Forbrugerpriserne steg 2,2 pct. i forhold til samme måned året før og 0,2 pct. på månedsbasis.

Dermed accelererer inflationen en smule umiddelbart, da niveauet måneden før var på 2,1 pct.

Kerneforbrugerpriserne, der fraregner fødevare- og energipriserne, steg ligeledes i overenstemmelse med økonomernes forventninger 1,8 pct. på årsbasis og 0,2 pct. på månedsbasis.

S&P UDPRÆGET POSITIVT

Der var tab i otte af de 11 undergrupper i S&P 500 tirsdag.

Hårdest gik det ud over teknologiselskaberne, der faldt 1,2 pct., efter at præsident Trump med henvisning til beskyttelse af den nationale sikkerhed nedlagde forbud mod, at Singapore-baserede Broadcom kan gå videre med et fjendtligt bud på Qualcomm.

Qualcomm lukkede 5 pct. lavere.

Den politiske uro og de tilhørende vigende renter gav kursfald i finanssektoren, der dykkede 1,1 pct., mens energisektoren fulgte trop med et dyk på 0,7 pct.

Blandt enkeltaktierne dykkede US Steel, efter en markant skuffende prognose for det underliggende driftsresultat i betragtning af, at stålpriserne ventes at få gavn Trumps nylige importtold på stål.

»Det vi ser er skuffende. Markedet havde ventet 2 mia. dollar, men det blev kun til 1,7 mia. dollar,« siger analytiker Phil Gibbs fra KeyBanc til Bloomberg News.

US Steel-aktien dykkede 7,6 pct.

General Electric fik ørerne i JP Morgans analysemaskine med det laveste kursmål i markedet. GE droppede efterfølgende 4,4 pct.