Aktier: Trump trampede - Federal Reserve løftede kurserne igen

De amerikanske aktier tilbragte det meste af onsdagen i rødt, da USA's præsident, Donald Trump, tirsdag aften havde kritiseret forhandlingerne om samhandelen mellem USA og Kina for at gå for langsomt.

Et par timer før lukningen rettede markederne sig dog, da referatet af den amerikanske centralbanks seneste rentemøde blev offentliggjort.

Mens Trumps udtalelser skabte frygt for økonomien, så viste noterne fra rentemødet en dueagtig centralbank, som vil holde igen med renteforhøjelserne.

På den baggrund lukkede S&P 500-indekset med et plus på 0,3 pct., mens Nasdaq vandt 0,6 pct. Dow Jones-indekset, som havde ligget mest i minus med 0,7 pct., sluttede med at stige 0,2 pct.

Torsdag morgen indikerer futurespriserne, at den stigning står til at forsvinde igen. I Asien ligger futures på det tre toneangivende indeks med fald på 0,2-0,3 pct.

I S&P 500-indekset var der onsdag en næsten ligelig fordeling af sektorer i grønt og i rødt. Blandt vinderne var forsyning, teknologi og fast ejendom med plusser på 0,8 til 0,9 pct., mens finansaktier var den største taber med et minus på 0,6 pct. Den lange amerikanske rente faldt onsdag med 6 basispoint, og det er skidt for bankernes rentemarginal.

TRUMP MOD FED

- Det startede negativt onsdag med fokus på det geopolitiske og på forhandlingerne om samhandel mellem Kina og USA og usikkerheden omkring mødet mellem Nordkorea og USA. Men så kom referatet fra rentemødet i den amerikanske centralbank, og det viste, at man ikke har travlt med at sætte renterne op.

- Vi får de renteforhøjelser, markedet regner med og ikke flere end det. Det gav en positiv undertone. Der var også en del positive selskabsnyheder og regnskaber. Blandt andet var Tiffany markant bedre end ventet med sine kvartalstal, og det er et godt tegn for det amerikanske forbrug og økonomi, siger Lars-Henrik Engel, seniordealer hos Sydbank.

Bag den noget sure stemning lå meldinger fra den amerikanske præsident, Donald Trump, som ikke er tilfreds med udviklingen i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, hvilket han gjorde bekendt tirsdag aften. Det skabte tvivl om, hvorvidt verdens to største økonomier snart vil kunne indgå en aftale, hvilket ellers var meldingen i weekenden.

- Risikoen omkring handelen vil have mere betydning end andre, fordi dette påvirker økonomien direkte. Man vil fortsat se markedet bevæge sig i ebbe og flod med handelsnyhederne, uanset om det er omkring USA og Europa vedrørende afgifter på stål og aluminium eller omkring Kina, siger Katie Nixon, investeringschef hos Northern Trust Wealth Management, til The Wall Street Journal.

Stemningen vendte dog, da referatet af rentemødet hos Federal Reserve i starten af maj blev offentliggjort onsdag eftermiddag. Noterne viste, at bankens chefer i styrekomiteen, forventer en renteforhøjelse "snart", at man stadig regner med de signallerede "gradvise forhøjelser", og at en inflation beskedent over bankens eget mål på 2 pct. endda kan være "hjælpsomt".

Med det lægger banken altså op til en uforandret plan for renteforhøjelserne i 2018, og det tager aktierne positivt imod. Stigende renter er nemlig en risiko for væksten i økonomien og virksomhedernes indtjening.

TIFFANY STRÅLEDE

På selskabsfronten var der også rigeligt at holde øje med.

Først og fremmest brillerede Tiffany med et regnskab for første kvartal, som var markant bedre end ventet, og en opjustering.

Selskabets sammenlignelige salg lød på 7 pct. i kvartalet, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet en fremgang på 2,6 pct. Samtidig lød overskuddet per aktie på 1,14 dollar, hvor analytikerne havde regnet med et plus på 0,83 dollar. Tiffany opjusterede forventningerne til 2018 og venter nu et overskud på 4,50 til 4,70 dollar per aktie mod tidligere 4,25 til 4,45 dollar.

Tiffanys aktie steg 23,4 pct. 126,12 dollar - det højeste niveau nogensinde.

HVER SIN VEJ

Der var også regnskaber fra lavpriskæden Target og byggemarkedskæden Lowe's.

Target skuffede med øgede omkostninger, som pressede indtjeningen, og det sendte aktien i minus med 5,7 pct.

Lowe's kom med et regnskab, der egentlig ikke levede op til forventningerne, men mange havde frygtet værre endnu, og derfor steg aktien i lettelse med 10,1 pct.

United Technologies, der producerer alt fra flymotorer til elevatorer og rulletrapper, annoncerede onsdag en stor femårig investeringsplan. United forventer at ansætte 35.000 nye medarbejdere og bruge 15 mia. dollar i perioden. Aktien i United faldt dog 0,3 pct. trods det optimistiske signal.

Endelig bekræftede Comcast, at man officielt vil byde på 21st Century Fox. Comcast har endnu ikke sat en pris, men annonceret, at buddet vil være på kontantbasis og højere end Walt Disneys bud på 21st Century Fox.

Disney har budt cirka 52 mia. dollar for 21st Century Fox - med betaling i aktier.

Comcasts aktie faldt onsdag 1,9 pct., Disneys mistede 1,0 pct., mens 21st Century Fox' vandt 1,6 pct.

