Aktier: Trump trækker transportsektor i dybet med Mærsk forrest

Både A- og B-aktien i Mærsk falder med 3,5 pct. til henholdsvis 8570 kr. og 9134 kr.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har truet med at lægge yderligere straftold på en lang række kinesiske varer. Han har anmodet landets handelsministerium om at finde kinesiske produkter, der bedst egner sig til nye toldsatser for i alt 200 mia. dollar. Tolden skal være på yderligere 10. pct., hvilket er den største toldmur, som Trump endnu har anmodet om.

»Donald Trumps udspil og modsvarene fra Kina mødes i en ond spiral. Hvis tolden på yderligere 200 mia. dollar bliver en realitet vil det svare til to tredjedele af den amerikanske import, der bliver ramt,« siger Jens Johansen, senioraktierådgiver i Jyske Bank.

»Kina har ikke en import i samme størrelsesorden fra USA - den er på 186 mia. dollar. Men man kan forestille sig, at de i stedet vil skrue på toldsatsen,« siger han.

Det kinesiske handelsministerium anser Trumps trussel som »afpresning«, og har meldt ud, at Kina vil gengælde i samme omfang.

C25-indekset falder tirsdag middag 0,9 pct. til indeks 1110,56 - og med i bunden er transportkoncernen DSV, der falder med 1,9 pct. til 525,80 kr. DSV kan ydermere skæve til det amerikanske selskab Fedex, der sent tirsdag kommer med regnskab.

»Mærsk rammes specielt hårdt, og koncernen har været inde i en dårlig periode oveni. Og DSV rammes også - men ikke i helt samme grad,« siger Jens Johansen.

VESTAS I LILLE PLUS

Vestas kan skrive flere ordre i bøgerne tirsdag - og før frokost kunne selskabet melde om den første ordre til det mellemamerikanske land Panama. Den danske vindmølleproducent skal levere 20 af sine V117-vindmøller til Toabré-projektet, der får en kapacitet på 66 megawatt (MW). Møllerne skal leveres til næste år.

Inden da oplyste Vestas, at en australsk ordre på 228 megawatt var kommet i hus.

»Der mangler endnu lidt i kvartalet for at vi når vores estimater. Men sidst i juni er traditionelt en travl tid. Hvad der også er interessant er, at Vestas er foran med at få fyldt ordrebøgerne op for 2019 i forhold til samme tidspunkt sidste år for 2018,« siger Jyske Banks senioraktierådgiver.

Aktien stiger med 0,1 pct. til 418,60 kr.

Tirsdag indledes også konferencen Global Offshore Wind 2018 i Manchester, England, og det kan kaste nyt af sig til aktionærerne i Vestas.

Helt i top af indekset ligger Pandora og Genmab begge med stigninger på 0,9 pct. til henholdsvis 489,60 kr. og 959,60 kr. uden nyt på selskaberne.

NOVO KAN KOMME I FOKUS

Novo Nordisk ligger i den bedre halvdel af eliteindekset tirsdag middag og falder med 0,2 pct. til 286,85 kr. Fokus kan rette sig mod medicinalselskabet de kommende dage, da en konference i den amerikanske diabetesforening, American Diabetes Association (ADA) starter på fredag.

»Jeg venter, at der for en gangs skyld kan komme lidt positiv fokus på Novo, op til og under Ada-konferencen,« vurderer Jens Johansen.

Høreapparat- og headsetkoncernen GN Store Nord ligger også i den øverste halvdel af C25 - dog med et fald på 0,3 pct. til 283,10 kr. Koncernen meddelte tirsdag formiddag, at det har købt sig ind i det tyske firma, Audeering, der har base i München i Tyskland.

Audeering har specialiseret sig i kunstig intelligens, der kan analysere lyd og stemmer. Løsningerne skal implementeres i GN Audios headsetløsninger, så eksempelvis en medarbejder i et callcenter kan analysere lydbilledet og sindstilstanden hos den person, der ringer ind.

/ritzau/FINANS