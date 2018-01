Aktier: Tre hovedindeks fortsatte rekordrække anført af teknologi

Dow Jones-indekset sluttede fredag 0,9 pct. højere i 25.295,87 og steg for ugen 2,3 pct., mens S&P 500-indekset lukkede 0,7 pct. højere i 2743,15 og for første handelsuge i 2018 kan notere et samlet plus på 2,6 pct.

Endvidere steg Nasdaq-indekset 0,8 pct. til 7136,56 og er oppe med 3,4 pct. i år. For Nasdaq og S&P 500 var det fjerde lukkerekord på stribe, mens det for Dow Jones var tredje i træk.

Inden fredagens åbning var investorerne ellers blevet præsenteret for en jobrapport, som med en jobskabelse i december på 148.000 ikke formåede at indfri markedets forventninger på 190.000 ifølge Bloomberg News.

Både arbejdsløsheden og timelønningerne på henholdsvis 4,1 og 2,5 pct. var dog på linje med forventningerne.

Hos finanshuset Janney Montgomery Scott kaldte chefinvesteringsstrateg Mark Luschini arbejdsmarkedsrapporten for et »markedsvenligt tal, ud fra at det er godt, men ikke overophedet«.

»Mens tallet (jobskabelsen, red) kom ind lavere end ventet, var det ikke tilstrækkeligt svagt for investorerne til at føle, at de burde sælge. Et enkelt måneds tal kan være ujævnt, men gennemsnittet over de seneste måneder viser, at arbejdsmarkedet fortsat er stærkt,« sagde Mark Luschini ifølge Marketwatch.

I S&P 500 steg syv af 11 sektorer, og teknologiaktierne klarede sig bedst med en stigning på 1,2 pct. Blandt tech-aktierne steg Microsoft 1,2 pct. og Google's moderselskab, Alphabet, med 1,3 pct.

Apple lukkede desuden 1,1 pct. højere, selv om selskabet sent torsdag havde bekræftet, at flere af selskabets produkter er påvirket af Intels sikkerhedsproblem, om end der ikke er konstateret konkrete hackerangreb hos kunderne.

Futuresmarkedet viser mandag morgen en stigning på 0,2 pct. for Dow Jones, mens futuren for det brede S&P 500-indeks ligger 0,1 pct. højere, og Nasdaq-futuren ligger uændret.