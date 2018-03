Aktier: Tre dages fald på Wall Street afløses af lille comeback

.S&P 500-indekset stiger da også ret begrænset fra åbningen med 0,1 pct. efter fald mandag, tirsdag og onsdag på henholdsvis 0,1 pct., 0,6 pct. og 0,6 pct.

En stribe nøgletal, der blev offentliggjort klokken 13.30 dansk tid, gav ikke anledning til større bevægelser på futuresmarkedet.

Statistikkerne viste en uventet stor stigning i aktivitetsindekset i New York-regionen, mens et tilsvarende indeks for Philadelphias erhvervsliv skuffede lidt sammenlignet med økonomers estimater indsamlet af Bloomberg News.

Antallet af nytilmeldte ledige landede på 226.000 i sidste uge, hvilket var 2000 færre end ventet og 4000 færre end ugen før.

Varehuskæden Sears stiger fra åbningen med 2,5 pct., hvilket dog må være en skuffelse for selskabets aktionærer, der var vidne til en stigning på over 10 pct. på formarkedet i kølvandet af regnskabet for fjerde kvartal. Sears faldt i øvrigt onsdag med over 5 pct.

Dow Jones-indekset er steget 0,1 pct. fra åbningen, mens det teknologitunge Nasdaq-indeks falder med 0,1 pct.