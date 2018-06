Aktier: Tøjaktie stiger eksplosivt fra start i grønt marked

Reaktionen er afdæmpet, og det brede S&P 500-indeks stiger kort efter handelsstart 0,2 pct., mens Dow Jones-indekset går frem med 0,1 pct. Nasdaq-indekset stiger fra start 0,2 pct.

På de finansielle markeder Europa har investorerne ikke gjort noget større nummer ud af nyhederne fra topmødet, hvor de to hovedpersoner underskrev et fælles dokument, og aktierne ligger her blandede - men med små udsving. Investorerne er nu også begyndt at se frem mod ugens rentemøder i den amerikanske og europæiske centralbank.

AT&T kan få del i rampelyset tirsdag aften, hvor der ventes en retsafgørelse på, om selskabet får lov til at overtage Time Warner, hvilket vil skabe en gigant med 275 mia. dollar i markedskapital. USA's regering har tidligere modsat sig AT&T's overtagelse af Time Warner, da politikerne mener, at det vil give teleselskabet for meget magt i medielandskabet og føre til prisstigninger.

AT&T-aktien stiger 0,8 pct. ved handelsstart, mens Time Warner går 0,3 pct. tilbage.

Ifølge CNN Money har dagens afgørelse potentiale til at ændre mediebranchen i USA, og hvis overtagelsen bliver godkendt, har der været forlydender om, at Comcast, der blandt andet ejer NBC, NBCUniversal, Xfinity og Telemundo, kan komme med et officielt overtagelsestilbud på 21st Century Fox, som ellers har indgået en betinget aftale med Disney.

Comcast-aktien starter 0,7 pct. højere, mens 21st Century Fox og Disney går henholdsvis frem med 0,3 pct. og 0,5 pct.

Forinden den amerikanske børsåbning har tøjkoncernen Lands' End desuden fremlagt et regnskab for første kvartal, der bød på en fremgang på knap 12 pct. i omsætningen til 299,8 mio. dollar. Til sammenligning havde analytikerne ifølge Bloomberg News ventet en omsætning på 285 mio. dollar i kvartalet.

Det sammenlignelige salg faldt dog 18,9 pct. i kvartalet, hvilket særligt skyldes et fald i salget i butikkerne i den amerikanske varehuskæde Sears. Efter regnskabet brager selskabets aktie frem på børsen med en stigning på hele 22 pct.