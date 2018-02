Aktier: Tilbage i de røde farver trukket ned af råvarer

Især råvareaktierne har en skidt dag med fald på 1,9 pct. på sektorbasis motiveret af prisfald på ikke mindst metaller og især på kobber. Og på selskabsniveau ses en sværvægter som BHP Billiton - verdens største mineselskab - i et fald på 3,8 pct. i London, fulgt af et fald på 2,6 pct. for kollegaen Rio Tinto.

På de store europæiske markeder falder de toneangivende indeks med 0,9 pct. for FTSE 100-indekset i London, med 1,1 pct. for CAC 40-indekset i Paris og med 1,3 pct. for det tyske DAX-indeks.

Helt i bunden af de europæiske kurspræstationer falder britiske Tate & Lyle 4,9 pct. Selskabet, der leverer ingredienser og kemi til fødevaresektoren har fremlagt en salgsopdatering med tiltro til, at det vil nå sine resultatmål. Men blandt analytikere er der bekymring for negativ valutaeffekt.

Øverst på plussiden troner danske TDC i næsten ensom majestæt med en stigning på 17,6 pct. som kvittering for opkøbsinteresse fra et konsortium omfattende blandt andet danske pensionsselskaber.

På andenpladsen ligger det franske markedsføringsbureau Publicis, der løftes 5,8 pct. Selskabet har fremlagt et budget med øget overskudsgrad baseret på genopretning af annoncemarkedet.

/ritzau/FINANS