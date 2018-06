Aktier: Telesegment er eneste plus i ellers rødt Europa

Lidt over middag falder de ledende indeks i London, Frankfurt og Paris mellem 0,3 og 0,6 pct. Samtidig bakker det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks med 0,5 pct. på baggrund af fald i samtlige sektorer bortset fra telekommunikation, som er eneste segment, der stiger.

Den forsigtige tilgang til dagens handel hænger formentlig sammen med de pengepolitiske justeringer, der enten finder sted eller ventes at finde sted på begge sider af Atlanten.

Onsdag var det den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der løftede sin ledende rente og samtidig varslede endnu to renteforhøjelser mere i år - én mere end tidligere udmeldt.

Torsdag er det så ECB, der kommer på banen. Her ventes ingen renteændringer, men til gengæld er der usikkerhed, om hvorvidt centralbanken vil fortælle noget om fremtiden for det nuværende opkøbsprogram af statsobligationer, der lige nu står til at udløbe i september.

På selskabssiden er den svenske televirksomhed Tele2 medvirkende til at sikre plusset til telekommunikationssegmentet i Stoxx 600-indekset. Selskabet stiger 3,4 pct. til 113,95 svenske kr., efter at Morgan Stanley har løftet anbefalingen af aktien til »overvægt« fra »undervægt«. Det sker på baggrund af forventninger om et større synergipotentiale mellem Tele2 og Com Hem, der fusionerede tidligere i år.

Ringere går det den engelsk-hollandske industrikoncern Unilever, der falder 3,7 pct. til 3995,50 pence. Kursfaldet kommer oven på meldinger fra selskabet om, at salget i andet kvartal vil blive negativt påvirket med 150 mio. euro på grund af strejker i Brasilien.