Aktier: Teknologiskuffelser trak amerikanske markeder i minus

Nye tal for væksten i den amerikanske økonomi på 4,1 pct. i andet kvartal var ganske vist nær det bedste i fire år, men alligevel ikke helt som håbet.

Det brede S&P 500-indeks faldt med knap 0,7 pct. fredag, mens Dow Jones- indekset med blot 30 aktier smed 0,3 pct. Værst gik det dog fredag for teknologitunge Nasdaq, som tabte 1,5 pct.

Dermed sluttede ugen alligevel i plus for S&P 500 og Dow Jones med henholdsvis 0,6 pct. og 1,6 pct., mens Nasdaq gik tilbage med 1,1 pct.

TUNGT FOR TEK

I S&P 500-indekset var det fredag - ligesom torsdag - teknologisektoren, der trak mest ned med et minus på 2,0 pct.

Det var først og fremmest chipproducenten Intel, som trak ned fredag. Et middelmådigt regnskab, som blev offentliggjort torsdag, og som også indeholdt forsinkelser af produktlanceringer, kostede 8,6 pct. på aktiekursen.

Andre store navne som Microsoft, Apple og Alphabet, der er Googles moderselskab, faldt med 1,8 pct.,1,7 pct. til 2,5 pct.

Mens det startede med fine regnskaber fra Googles moderselskab, fra Microsoft og senest fra Amazon, så har der været flest skuffelser i ugens løb på regnskabsfronten. Facebooks regnskab onsdag aften sendte aktien i minus med 19 pct. torsdag, men fredag slikkede Zuckerberg og Co. sårene med et mindre fald på 0,8 pct.

Til gengæld var der gedigne tæsk til Twitter, som på ingen måde blev shadow bannet af investorerne, men straffet i det åbne. Et skuffende regnskab sendte aktien i minus med 20,5 pct.

- Der er meget lidt rum til at skuffe, sagde Roger Jones, aktiechef i London & Capital, til The Wall Street Journal, med henvisning til, at forventningerne til selskaberne er skyhøje.

Amazon steg dog fredag med 0,5 pct. efter et stærkt regnskab, der på baggrund af et godt indtægtsmiks og disciplinere omkostningskontrol klart overgik analytikernes indtjeningsforventninger.

OLIEAKTIER HVER SIN VEJ

Kun 3 ud af 12 sektorer var fredag i plus i S&P 500. Bedst gik det for telekommunikation, som steg med 1,9 pct. Der var tale om et comeback til AT&T på 2,4 pct., efter aktien fik stryg onsdag på sit kvartalsregnskab, mens også mobilstorebror Verizon steg med 1,6 pct.

I Dow Jones var det også Intel, som vejede mest ned, mens Apples minus også gjorde sit til.

Desuden trak de to oliejætter Exxon mobil og Chevron hver sin vej i indekset. Begge fremlagde skuffende tal for andet kvartal i forhold til indtjeningen og produktionsvolumen.

Chevron reddede sig dog et plus i markedet, fordi man annoncerede et tilbagekøbsprogram på 3 mia. dollar om året. Aktien steg med 1,6 pct.

Exxon Mobile kom ikke med et tilsvarende løfte om tilbagekøb, hvilket man ellers også har set fra andre internationale peers i denne uge. Så aktien faldt med 2,8 pct.

- Når man ser peers generere kontanter og sende dem tilbage til aktionærerne, så reducerer det ens interesse i aktien yderligere, og den var ret lav i forvejen, kommenterede Brian Youngberg, analytiker hos Edward Jones & Co., Exxons regnskab til Bloomberg News.

Fredagens store vinder i S&P 500 var dog National Oilwell Varco, som steg med 10,3 pct. Selskabet, der leverer udstyr til olieefterforskning og - produktion, leverede tidligt fredag morgen et regnskab for andet kvartal, som var bedre på både indtjening og omsætning, ligesom man kunne fortælle om tiltagende global aktivitet og en kæmpeordre fra Aramco, det statsejede saudiske olieselskab.