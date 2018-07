Aktier: Teknologisektoren stiger - regnskaber i blandet modtagelse

Tirsdag stiger S&P 500-indekset med 0,4 pct., Dow Jones tilsvarende, mens det teknologitunge Nasdaq-indeks lægger fra med et plus på 0,5 pct. Mandag faldt Nasdaq med 1,4 pct., mens de to andre indeks var 0,6 pct. nede.

De seneste dage har været præget af udsalg i netop teknologisektoren, og mandag tabte Microsoft 2,2 pct. på aktiekursen, Alphabet faldt 1,8 pct., og Apple smed 0,6 pct. Microsoft stiger tirsdag med 0,9 pct. i de første handler, mens Alphabet er oppe med 0,2 pct.

For Apples vedkommende byder tirsdagen også på regnskab. Det sker dog først, når handlen er afsluttet på den amerikanske børs tirsdag.

REGNSKABER GIVER BLANDET BILLEDE

Medicinalgiganten Pfizer slog analytikerforventningerne og krydrede regnskabet for andet kvartal med en opjustering af forventningerne.

Det justerede overskud per aktie var på 0,81 dollar mod estimeret 0,74 dollar blandt analytikerne ifølge Bloomberg News.

For hele 2018 venter Pfizer nu et overskud på 2,95-3,05 dollar per aktie mod tidligere 2,90-3,00 dollar. Også det overrasker analytikerkorpset, der forud for regnskabet estimerede et årsresultat på 2,95 dollar per aktie.

Aktien falder alligevel 0,7 pct. fra start.

Også forbrugsvaregiganten Procter & Gamble, der står bag kendte mærker som Ariel, Gillette, Pampers og Tampax, er kommet med regnskab.

Koncernen er kommet ud af fjerde kvartal 2017/18 med et salg, der ramte analytikernes forventninger, og en positivt overraskende indtjening.

Giganten realiserede i fjerde kvartal en ordinær indtjening per aktie på 94 cent mod ventet 90 cent blandt analytikerne. Salget endte på 16,50 mia. dollar mod ventet 16,52 mia. dollar blandt analytikerne ifølge Bloomberg News.

Selskabet venter, at det i 2018/19 vil realisere en vækst i den ordinære indtjening per aktie på 3-8 pct. Det er en lidt lavere prognose end tidligere, hvor forventningerne lød på 6-8 pct., og det tages negativt op af investorerne.

Procter & Gamble-aktien ligger 0,4 pct. lavere end mandag.

Modsat går det for tøj- og designkoncern Ralph Lauren, hvor aktien stiger med 6,0 pct. i den indledende handel.

Koncernen havde stor fremgang på bundlinjen i første kvartal 2018/19, hvor mere salg til fuld pris og lavere skatter trak op.

Selskabets overskud steg i kvartalet til 109 mio. dollar fra 59,5 mio. dollar. Det justerede overskud per aktie lød på 1,54 dollar, hvilket overgik forventningerne blandt analytikerne, der ifølge Bloomberg News havde ventet 1,36 dollar.