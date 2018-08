Aktier: Teknologisektoren kæmpede forgæves

Torsdag var en blandet dag for aktierne på de amerikanske markeder. De startede i plus, dykkede så i minus, inden de igen steg, for til sidst at lukke i minus. Teknologiaktierne på Nasdaq var dog hele dagen i plus, og de kæmpede en brav kamp mod energisektoren, som faldt tungt.

Det brede S&P 500-indeks lukkede i minus med 0,1 pct., og det er blot 0,7 pct. fra sin hidtidige top, som blev nået i slutningen af januar.

Nasdaq steg marginalt efter at have været oppe med 0,3 pct. og er endnu tættere på at overgå rekorden fra juli - blot 0,5 pct. mangler. Det smalle Dow Jones-indeks faldt derimod torsdag med 0,3 pct. og er godt 4 pct. fra rekorden fra januar.

Fredag morgen er der ikke udsigt til, at rekordniveauerne vil blive nået. De amerikanske aktieindeksfutures falder 0,1-0,2 pct.

REGNSKABER OG HANDELSKRIG

Stemningen var torsdag præget af positive regnskaber, en fortsat stærk teknologisektor og så en energisektor, der trak den anden vej efter olieprisens fald onsdag. Olieprisen smed 3,2 pct. onsdag, da fornyet eskalering af handelskrigen mellem USA og Kina, som hver især varslede ny told på varer for 16 mia. dollar fra den 23. august, sendte ny bekymring for den økonomiske vækst ind i markedet, og en vækstopbremsning er skidt for olieefterspørgslen.

På den baggrund var energisektoren at finde i bunden af S&P 500-indekset med et minus på 0,9 pct., mens også industri og finans mistede 0,6 pct.

Industrisektoren står også forrest i rækken til at blive straffet, hvis nye toldsatser indføres, og hvis den globale økonomi bremser op, mens finansaktierne faldt sammen med renten.

- Vi forsøger at håndterer tarifferne, men hvem ved, hvad Trump kan finde på i morgen, og vi ved ikke, hvilke selskaber vil blive ramt af handelsspørgsmålet. Men markedet holder øje med, om tarifferne løftes til et niveau, hvor det rammer indtjeningen i S&P 500, sagde Charlie Smith, investeringschef hos Fort Pitt Capital Group, til The Wall Street Journal.

Teknologiaktierne i S&P 500 var i løbet af dagen i plus med 0,2-0,3 pct., men sluttede med et fald på knap 0,1 pct. Den vending var årsagen til, at S&P 500 alligevel ikke kunne lukke positivt torsdag.

Det trak ellers op, at Apple og Amazon, de to mest værdifulde aktier, steg med henholdsvis 0,8 pct. og 0,6 pct. Omvendt trak olieselskaber som Occidental Petroleum og Chevron den anden vej med minusser på 4,2 pct. og 1,1 pct., ligesom minusser til storbankerne Wells Fargo og JPMorgan Chase kostede.

Chevron hørte også til blandt synderne i Dow Jones-indekset, hvor industriselskaber som Boeing, 3M og Caterpillar mistede 0,9 pct. til 1,2 pct., og hvor et minus til storbanken Goldman Sachs på 1,1 pct. også tyngede.

TESLA FALDT TILBAGE

På selskabsfronten var der stadig fokus på Tesla. Aktien steg med 11 pct. tirsdag, da topchef Elon Musk tweetede, at han overvejer at afnotere elbil-koncernen. Aktien faldt dog tilbage onsdag med 2,4 pct., og den udvikling tog til torsdag med et minus på 4,5 pct.

Regnskabssæsonen er i sin sidste fase, men der er stadig rigeligt for investorerne at kaste sig over. Både top og bund i S&P 500 var torsdag således konsekvensen af regnskaber.

I top fandt man Centurylink, som udvikler kommunikationsløsninger, da selskabet overraskede med sit regnskab for andet kvartal. Aktien steg 13,1 pct.

Viacom var også med i toppen, da selskabet ganske vist skuffede på omsætningen, men overraskede på indtjeningen, og aktien steg torsdag med 6,0 pct.

I bunden fandt man Perrigo, der gør sig i kopimedicin. Selskabet er ligesom konkurrenterne Mylan og Teva presset af en markedsudvikling med faldende priser, og det betød en nedjustering torsdag og et kursfald på 10,6 pct.

Uden for S&P 500 var der fokus på den gamle kredtivurderingsvirksomhed Dun & Bradstreet. Det 177-årige selskab accepterede torsdag et bud på koncernen på 6,5 mia. dollar. Aktien steg med 16,2 pct.

/ritzau/FINANS