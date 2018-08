Aktier: Teknologi kæmpede mod olieprisens fald

De amerikanske aktier lagde onsdag ud med fald på bekymring for en eskalerende handelskrig mellem Kina og USA, men ud på formiddagen begyndte køberne igen at kravle frem, og det betød, at teknologiaktierne vendte rundt.

Det brede S&P 500-indeks formåede på den baggrund af overkomme et større fald til energiaktierne og kun lukke marginalt i minus, mens teknologitunge Nasdaq steg med knap 0,1 pct. Det smallere Dow Jones-indeks, hvor it vejer mindre, og olie og industri vejer tungt, faldt derimod med 0,2 pct.

HANDELSKRIG, VÆKSTEN OG OLIEPRISEN

Investorerne var nervøse for udviklingen i handelskrigen mellem Kina og USA, da det tirsdag aften blev bekræftet, at USA den 23. august indfører told på 25 pct. på kinesiske varer for 16 mia. dollar - som tidligere annonceret. Og da Kina tidligere onsdag svarede igen med præcis samme mønt - told på 25 pct. på amerikanske varer for 16 mia. dollar.

Frygten er, at det vil ramme den globale økonomi på væksten, hvilket vil ramme selskaberne på indtjeningen, men det betyder samtidig også, at efterspørgslen på olie vil falde. Derfor faldt prisen på råolie onsdag med 3,3 pct. i USA - også hjulpet på vej af mindre fald i de amerikanske olielagre end ventet.

Det betød, at energiaktierne sammen med dagligvarer lukkede leddet blandt sektorer i S&P 500 med et minus på 0,8 pct.

STÆRK REGNSKABSSÆSON

At den negative stemning ikke erobrede dagsordenen hele onsdagen skyldtes atter investorernes fokus på den succesfulde amerikanske regnskabssæson. Mere end 80 pct. af selskaberne i S&P 500 har lagt tal for andet kvartal frem, og indtjeningsvæksten har hidtil været på 23 til 24 pct.

»Den faktor, som driver markederne, er indtjeningen. Markederne, især i USA, bliver ved med at gå højere,« sagde Neil Veitch, investeringsdirektør hos SVM Asset Management, til The Wall Street Journal.

I toppen fandt man finansaktierne og teknologiaktierne med et plus på 0,3 pct.

I S&P 500 var det navne som Amazon, Microsoft og Facebook, som trak op med plusser på 0,6 pct. til 1,3 pct. Amazons stigning på 1,3 pct. betød også, at aktien lukkede i rekord i 1886,52 dollar.

Tesla, som tirsdag steg 11,0 pct., da topchef Elon Musk meldte ud, at han overvejer at afnotere selskabet til en kurs på 420 dollar per aktie, og at han har sikret sig finansiering til det, faldt lidt tilbage onsdag med 2,4 pct.

OLIE OG INDUSTRI TYNGEDE DOW

De aktier, som trak mest ned var Walt Disney, som skuffede med et svagt regnskab for andet kvartal tirsdag aften, og de to olieselskaber Chevron og Exxon Mobil. Disney tabte 2,2 pct., mens de to olieselskaber smed 1,0 pct. og 0,7 pct.

De tre selskaber fyldte også meget i Dow Jones' negative udvikling - godt hjulet på vej af minusser til de tre industrikæmper Boeing, Caterpillar og 3M, som smed 0,7 pct. til 1,9 pct. Industri står forrest i køen til toldlussinger i en handelskrig, ligesom en opbremsning i økonomien vil ramme dem hårdt.

Selskabsnyheder drev også udviklingen onsdag. I toppen af S&P 500 fandt man tøjkoncernen Michael Kors, som overraskede med en stærk indtjening i sit første kvartal og bedre end ventet prognose for hele 2018/19. Aktien steg mest af alle i indekset med et plus på 6,7 pct.

Der var også fremgang til sygesikring og apotekerkæden CVS Health, som havde et bedre end ventet andet kvartal og opjusterede. Aktien steg med 4,2 pct.

Snap, som tirsdag skuffede med sit regnskab, da selskabets meddelelsesapp mistede 3 mio. aktive brugere i andet kvartal, faldt med 6,8 pct.

/ritzau/FINANS