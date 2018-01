Aktier: Tegn på handelskrig satte stigninger på Wall Street skakmat

Wilbur Ross sagde på World Economic Forum i Davos, at de amerikanske handelsmyndigheder undersøger, om der er grundlag for at tage skridt over for Kinas overtrædelser af den intellektuelle ejendomsret.

Torsdag morgen er der fortsat en forsigtig tilgang til aktiemarkederne. USA's præsident Donald Trump skal tale i Davos senere på dagen, og antydninger om mere amerikansk protektionisme kan få afgørende indflydelse på markedsretningen.

Futuresmarkedet ligger med mindre kursfald på under 0,1 pct.

Onsdag lukkede S&P 500-indekset med et minus på under 0,1 pct. i 2837,54. Dow Jones-indekset sluttede modsat med en stigning på knap 0,2 pct. i 26.252,12, mens Nasdaq-indekset endte dagen med et drop på godt 0,6 pct. i 7415,06.

Onsdagen startede ellers godt, og aktierne blev i første omgang løftet af endnu en runde solide regnskaber og en svækket dollar, som støtter indtjeningen i de store multinationale selskaber.

Men handelskommentarerne sendte aktieindeksene markant ned, inden Dow og S&P stabiliseredes, da investorer valgte at vente på konkrete tiltag til en handelskrig.

»Trenden er fortsat op, og det er universelt. Og med så stor overbevisning vil ethvert markant tilbagefald blive neutraliseret, fordi investorerne simpelthen ikke vil gå glip af noget. Så vi ser ikke den fornuftige korrektion, som de fleste investorer rent faktisk ville hilse velkommen,« siger senior markedsstrateg Peter Kenny fra Global Markets Advisory Group i New York til Reuters.

Bekymringerne om en stigende protektionistisk holdning, efter at præsident Trump mandag smækkede 30 pct. ekstra importtold på importerede vaskemaskiner og solpaneler, ramte den amerikanske dollar, der i forvejen lå underdrejet, efter at finansminister Steven Mnuchin modsat al normal amerikansk valutapolitik udtrykte tilfredshed med dollarsvækkelsen.

FINANS I TOP I S&P

Det var finansaktierne, der forhindrede et mere massivt kursfald i S&P 500-indekset. Storbankerne JPMorgan, Wells Fargo og Citigroup steg alle over 1 pct., mens de mere specialiserede af slagsen, som Goldman Sachs og lignende, endte dagen med endnu større gevinster.

Finanssektoren lukkede samlet med en stigning på 0,7 pct.

Finanssegmentet fik følgeskab af teleselskaberne, der fulgte med i næsten samme tempo efter en stigning i Verizon på 1,9 pct.

Dagens tabere var it-papirerne, der fik klø oven på et drop i Texas Instruments på 8,50 pct. efter massiv skuffelse over den svageste omsætningsvækst i fire kvartaler på grund af svag efterspørgsel efter chips til kommunikationsudstyr.

It-sektoren trak 0,9 pct. ned.

Blandt enkeltaktierne faldt General Electric 2,7 pct., efter at selskabet afslørede en regulatorisk undersøgelse af en forsikringsomkostning på flere milliarder dollar. GE er faldet mere end 13 pct. over syv ud af de seneste otte handelsdage.