Aktier: TDC suverænt i toppen i rødt marked

. Ingen over eller ved siden af TDC i torsdagens danske aktiemarked, hvor teleaktien lagde sig suverænt i toppen af C25 - både nyhedsmæssigt og kursmæssigt.

Et forsmået købstilbud på teleselskabet trak aktien op med hele 17,8 pct. til 44,15 kr. Dermed kunne TDC tage broderparten af æren for, at det danske eliteindeks samlet set fik en lidt mildere medfart end de europæiske kolleger. Indekset lukkede i 1090,78 eller 0,7 pct. lavere end onsdagens lukkeniveau, mens det brede fælleseuropæiske indeks på samme tidspunkt havde tabt 1,1 pct.

- Der har været fokus på TDC i dag og lidt på nogle andre regnskabsaktuelle selskaber. Men det er lige før, de drukner i al den snak om TDC, konstaterer afdelingschef i Sydbank Ole Kjær Jensen.

Han ser dagens stigning som helt berettiget, på trods af at TDC har lagt tilbuddet på is.

- Ja, det er den. Når der tilsyneladende har kørt noget snak om kurs 47-48, så er det ikke en helt urimelig stigning. Og vi ved jo ikke helt endnu, hvad det kan ende med.

Af en udtalelse torsdag eftermiddag fra TDC's bestyrelse fremgik det, at der skal flere penge på bordet, hvis TDC skal gå i dialog med det konsortium, som er interesseret i at købe teleselskabet.

- Men vi kan måske også se andre aktører komme på banen. Det er jo ikke mange måneder siden, at Telia blev nævnet. Der kan måske komme noget budkrig - det ved vi jo heller ikke, bemærker Ole Kjær Jensen.

GENEREL SIKKERHED

Bortset fra den særdeles entydige udvikling for TDC-aktien er der generelt tale om et marked, som fortsat er præget af lidt usikkerhed, mener Ole Kjær Jensen.

- Vi ser stadigvæk nogle store bevægelser, også i USA i går aftes, og det kan vi også få i dag. Den renteudvikling, vi ser i de her uger, påvirker markedet. Vi lå lige i plus i et par minutter, ikke mindst fordi TDC og Pandora og FLSmidth har løftet os. Og også Lundbeck, siger Ole Kjær Jensen.

DSV SKUFFEDE

Dagens store regnskabsaktuelle selskab var DSV, der i fjerde kvartal fik et nettooverskud på 775 mio. kr. sammenlignet med analytikernes forventninger om et plus på 744 mio.

Til gengæld lå forventningerne til driftsoverskuddet før særlige poster i den lave ende. DSV venter et overskud på 5000-5400 mio. kr., mens analytikerne estimerede et resultat på 5388 mio. kr.

Aktien trak til bunds i C25 med et fald på 4,0 pct. til 459 kr.

- Umiddelbart så det jo stærkt ud i alle divisionerne. Men DSV skal jo også vækste for at retfærdiggøre de priser, aktien handles til, vurderer Ole Kjær Jensen.

LUNDBECK BLEV TAGET TIL NÅDE

Med i toppen af indekset lå Lundbeck med et plus på 3,0 pct. til 298,70 kr.

Anbefalingen af aktien blev torsdag morgen hævet til "køb" fra "hold" af både DNB og SEB, mens Nordea hævede sin anbefaling til "hold" fra "sælg". Omvendt skar Jefferies sit kursmål med 10 kr. til 290 kr., og Handelsbanken sænkede sit kursmål til 306 kr. fra 324 kr.

Lundbeck faldt 3,1 pct. onsdag efter en sen nedtur.

Også Pandora bidrog på plussiden med et løft på 1,1 pct. til 600,20 kr.

- Den er ved at få lidt renæssance igen efter regnskabet, konstaterer Ole Kjær Jensen og henviser til aktietilbagekøb og omlægning til halvårligt udbytte fra kvartårligt.

- Og samtidigt har der været noget snak om, at deres Vallentin-kollektion forløbet godt, konstaterer han.

ANALYTIKERNE JUSTEREDE

Blandt torsdagens kurstabere var Carlsberg-aktien, der blev mødt med nedjusterede estimater efter onsdagens regnskabsmeddelelse. Bland andet fordi vækstforventninger skuffer og på grund af den negative valutaeffekt.

ABG Sundal Collier sænkede sit kursmål for aktien med 25 kr., og Jyske Bank sænkede sit til 800 kr. fra 850 kr. Bryggeriaktien tabte 1,1 pct. til 707,40 kr.

Vestas fik hævet anbefalingen hos norske DNB til køb fra tidligere hold, men faldt 2,3 pct. til 412,50 kr.

Topdanmark fik løftet kursmålet af Morgan Stanley til 266 kr. fra 251 kr., men aktien faldt 1,6 pct. til 274 kr.

Novozymes fik sænket kursmålet til 340 kr. fra 360 kr. af Credit Suisse, der holder fast i anbefalingen "neutral", og aktien faldt 1,4 pct. til 302,20 kr.

Og hos Handelsbanken fik FLSmidth løftet kursmålet til 385 kr. fra 365 kr. Ingeniøraktien steg 2,2 pct. til 380 kr.

DFDS HÆVER UDBYTTE OG KØBER EGNE AKTIER

Der kom regnskab fra DFDS, der venter en vækst på omkring 2 pct. næste år. Rederiet hæver samtidig udbyttet til 11 kr. per aktie fra 10 kr. per aktie og indleder et nyt tilbagekøbsprogram til 400 mio. kr. Rederiaktien sluttede uændret i 354,60 kr.

Hos Spar Nord løftede lavere omkostninger og færre nedskrivninger indtjeningen i fjerde kvartal. Overskuddet efter skat steg til 190 mio. kr. fra 148 mio. kr. i fjerde kvartal af 2017. Men banken venter i 2018 et resultat før nedskrivninger på 1,1 mia. kr. mod godt 1,2 mia. kr. sidste år, og på den baggrund faldt aktie 4,5 pct. til 69,40 kr.

Rockwool kom også med regnskab med et resultat før skat på 93,3 mio. euro i fjerde kvartal mod 59,1 mio. euro i samme periode sidste år. Aktien sluttede 3,5 pct. lavere i 1580 kr.

/ritzau/FINANS