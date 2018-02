Aktier: TDC banker i vejret efter droppet fusion og muligt salg

TDC dropper fusionsplanerne med MTG Nordics efter at være blevet kontaktet af en potentiel køber, og det sender teleaktien i vejret på det danske aktiemarked mandag middag.

Samlet går det ledende C25-indeks op med 2,1 pct. til 1111,83. Holder niveauet vil det være den største endagsstigning i indeksets historie, der løber tilbage til december 2016. Foreløbig er den højeste endagsstigning indtruffet 2. januar sidste år, hvor C25-indekset gik op med 1,79 pct.

Den gode stemning på ugens første handelsdag kommer oven på positive markeder i USA fredag og i Asien mandag. Dermed ser lidt af den nervøsitet, som har præget markederne på det seneste, ud til at være forduftet og erstattet af ny optimisme.

Herhjemme stikker TDC ud med en stigning på 7,2 pct. til 46,74 kr., efter at telekoncernen er blevet kontaktet af en byder vedrørende alle aktier, hvilket har ført til, at selskabets bestyrelse ikke længere vil arbejde for en fusion med MTG Nordics.

Hos Danske Bank har chefhandler Mads Zink ikke noget bud på, hvem der kan være den potentielle byder på TDC-aktierne. Til gengæld giver mandagens kursstigning god mening for ham, idet aktien faldt en del forrige uge på nyheden om MTG Nordics-handlen.

»Aktiekursen faldt jo rimelig pænt, da man offentliggjorde MTG-transaktionen, som nok havde været svær at få aktionærernes opbakning til. Man kan måske i større grad tro på, at det her kan ende med en overtagelse af TDC, så set i det lys synes jeg, at det er naturligt, at aktien stiger på det,« siger Mads Zink.

Under TDC-aktien finder man i C25-indekset Mærsk, hvis B-aktie stiger med 4,2 pct. til 10.760 kr. I fredags aflagde koncernen et regnskab, som generelt lå lidt til den svage side i forhold til analytikernes forventninger.

Det afholder imidlertid ikke Jyske Bank og Carnegie fra at løfte deres anbefalinger af aktien oven på regnskabet. I Jyske Bank anbefaler man nu »køb« mod før »sælg«, mens kursmålet skrues op til 11.500 kr. fra 10.700 kr. Hos Carnegie løftes anbefalingen til »køb« fra »hold«, mens kursmålet hæves til 12.000 kr. fra 11.500 kr.

Med i toppen af det danske eliteindeks ligger også høreapparat- og hedset-producenten GN Group, som har fået løftet anbefalingen af Jyske Bank til »hold« fra »sælg«, samtidig med at kursmålet løftes til 195 kr. fra 185 kr. Aktien stiger med 3,1 pct. til 198,75 kr.

Nederst i C25-indekset ligger Carlsberg med en stigning på 0,6 pct. til 704,60 kr. Det hænger formentlig sammen med sidste års regnskab fra konkurrenten Heineken, som noterede både faldende vækst og volumen.

»Der har været fokus på Heineken-regnskabet, hvor der er lidt plusser og minusser. Men der er et par ting i det regnskab, som gør, at Carlsberg underperformer i forhold til markedet,« siger Mads Zink.