Aktier: Svagt fald i åbningen hvor tobaksproducent falder tungt

Det danske eliteindeks, C25, er åbnet med et svagt fald i underkanten af 0,1 pct. Udenfor eliteindekset får Scandinavian Tobacco Group hug efter at have leveret regnskab, og aktien falder 7,2 pct.

Torsdag er handlen åbnet med udsigt til en melding om told på aluminium og stål fra præsident Trump, som de seneste dage har tændt op under frygten for en mulig handelskrig. Trump ventes torsdag at komme med flere detaljer om, hvordan han vil udforme tolden.

Først på eftermiddagen begynder rentemødet i Den Europæiske Centralbank, hvor investorerne vil holde øje med ændringer i den pengepolitiske kommunikation og den opdaterede inflationsprognose.

FOKUS PÅ KABLER OG TOBAK

Høreapparatselskabet William Demant Holding har fået sænket anbefalingen til "neutral" fra det tidligere "køb" af finanshuset UBS, skriver Bloomberg News. Det fremgår ikke, om kursmålet er ændret, men tidligere har UBS fastsat et kursmål på 195 kr. William Demant falder 0,6 pct. til 228,40 kr. efter at have sat kursrekord onsdag.

Royal Unibrew har fået hævet kursmålet af Jyske Bank til 360 kr. fra 330. kr. efter onsdagens regnskab, der viste en stigning i driftsoverskuddet (EBIT) til 208 mio. kr. fra 176 mio. kr. året før, mens bryggeriet for 2018 venter et overskud på på 1090-1190 mio. kr. mod 1069 mio. kr. i 2017. Til trods for det falder Unibrew 0,8 pct. torsdag morgen til 206,20 kr.

NKT fik onsdag sænket kursmålet af JPMorgan til 290 kr. fra 345 kr., mens anbefalingen stadig er "overvægt". Onsdag faldt værdien af aktien med 2,5 pct. til 207,80 kr. Det får aktien til at placere sig nederst i C25 med et fald på 0,8 pct. til 206,20. kr.

Udenfor eliteindekset er der torsdag morgen landet en række regnskaber.

Scandinavian Tobacco Group har offentliggjort sit regnskab og kunne for året fremvise en omsætning på 6464 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 1232 mio. kr., der for begges vedkommende var en tilbagegang fra året før. I 2018 venter selskabet en flad organisk vækst i omsætningen, mens driftsresultatet ventes at stige mere end 3 pct. Aktien falder 7,2 pct. til 113,50 kr.

Den dansk-britiske sikkerhedskoncern G4S har også afleveret regnskab for 2017 og forventer for 2018 en omsætningsvækst for kerneforretningen på 4-6 pct. Nettoresultatet landede på 491 mio. pund for året, hvilket var højere end de 198 mio. pund i 2016. Det tager investorerne godt imod og sender aktier op med 3,4 pct. til 23,06 kr.

Biotekselskabet Bioporto har også offentliggjort regnskab for 2017, hvor selskabet nåede omsætning på 25,2 mio. kr. samt et minus på driften på 36,5 mio. kr. Forventningerne til 2018 lyder på et driftsunderskud før skat og renter på 32-37 mio. kr. Bioporto falder 1 pct. til 3,46 kr.

Rederiet Torm har offentliggjort sit regnskab for 2017, der viste en omsætning på 657 mio. dollar og et resultat før skat på 3 mio. dollar. EBITDA landede på 158 mio. dollar. Aktien stiger med 0,9 pct. til 44,80 kr.

ROCKWOOL ØGER KAPACITETEN

Stenuldsproducenten Rockwool skruer med åbningen af nye produktionslinjer op for kapaciteten på to af det danske selskabs fabrikker i Polen og Tyskland, skriver Rockwool i en meddelelse. Stenuldsproducenten venter at investere 230 mio. euro i 2018 eksklusive eventuelle opkøb. Rockwool stiger torsdag 0,7 pct. til 1758 kr.

Veloxis har indsendt en registreringsansøgning til den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA. Selskabet vil have godkendt nyremidlet Envarsus til en bredere patientgruppe. Veloxis stiger fra morgenstunden 8,2 pct. til 0,92 kr.

/ritzau/FINANS