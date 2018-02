Aktier: Svært at se positive træk på asiatiske markeder

Samtidig er det svært at finde positive nyheder i markedet, hvor japansk detailsalg og industriproduktion for januar skuffer, ligesom kinesiske PMI-data for februar ligger under såvel estimater som under niveauet måneden før.

Oveni ligger de amerikanske aktiefutures med yderligere fald på 0,1-0,2 pct. onsdag morgen.

I Tokyo presses markedet samtidig af en styrket yen, der presses op af spekulation om et forestående lempelses-exit fra Bank of Japans side, mens eksportører og udenlandske overskud trækkes hjem til Japan inden udgangen af det japanske regnskabsår.

Nikkei-indekset falder 0,9 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,6 pct.

De kinesiske markeder følger med i den negative udvikling. Dagens officielle PMI-data for både fremstilling og service skuffer med større tilbagegang end ventet.

»De lavere PMI-aflæsninger i februar skyldes delvis det kinesiske nytå, men selv om vi tager det med betragtning og ser på gennemsnittet i de første to måneder af året, tyder dataene stadig på en klar afmatning i begyndelsen af 2018,« pointerer Kinaøkonom Julian Evans-Pritchard fra Capital Economics i en notat ifølge Reuters.

Den negative udvikling giver sig udslag i et fald i Shanghai Composite på 1,1 pct., mens CSI 300-indekset dropper 1,0 pct., og Hongkongs Hang Seng dykker 1,4 pct.

Blandt de øvrige markeder lukker Taiwans Taiex-indeks med et tab på 0,2 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks dropper 1,1 pct., mens Singapores Strait Times-indeks ligger med et minus på 0,1 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagen med et tab på 0,7 pct.