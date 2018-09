Aktier: Sur mandagsstemning på handelsfrygt

De amerikanske aktier startede ugen med minusser mandag. En negativ stemning fra Asien og Europa - på grund af frygt for optrapning af handelskrigen - blev båret over Atlanterhavet, hvor især it-aktierne på Nasdaq blev trykket ned.

Det brede S&P 500-indeks faldt mandag med 0,6 pct., mens Dow Jones-indekset, som blot har 30 aktier i sig, mistede 0,4 pct. Teknologitunge Nasdaq faldt mest og sluttede i minus med 1,4 pct.

Investorerne fokuserede mandag på, at den amerikanske regering tilsyneladende fortsat planlagde at indføre told på kinesiske varer for 200 mia. dollar, selv om USA og Kina igen skal mødes for at forhandle i handelsstriden.

Og forudsigelserne blev til virkelighed efter børstid, da Trump senere mandag annoncerede 10 pct. told på import af kinesiske varer for yderligere 200 mia. dollar.

Tirsdag morgen afventes det kinesiske svar, der hidtil har været øje-for-øje takster på USA-import til Kina, mens som kan blive udvidet til også at omfatte restriktioner på kinesiske eksport af varer, der er nødvendige for de amerikanske virksomheder.

Optrapningen af handelskrigen sætter sine spor i aktiemarkederne. De amerikanske indeksfutures falder 0,2,-0,3 pct.

NY TOLD VENTES MANDAG

En time før markedet lukkede, annoncerede Donald Trump, at han ville komme med en meddelelse om handelstiltag efter markedets lukning mandag.

»I USA følger man op på stemningen fra Asien og Europa tidligere på mandagen. Der er en trykket stemning på grund af forventningen om ny amerikansk told på varer for 200 mia. dollar. Der er så en lille positiv nyhed gemt i det, da det tilsyneladende bliver på 10 pct. og ikke 25 pct.,« siger seniordealer i Sydbank, Rasmus Hauch Christensen.

»Teknologien fører an i faldene. Det er Apple, som trækker ned. Desuden er der fokus på Amazon i forbindelse med en historie om databrud. Det falder den en del på.«

SALGSTRYK PÅ FAANG

I S&P 500 udgjorde it-aktierne og cyklisk forbrug bunden af sektorerne med fald på henholdsvis 1,4 pct. og 1,3 pct.

Teknologi, som fylder godt en fjerdedel af indekset, var trukket ned af brede fald i sektoren med et minus til Apple på 2,7 pct., mens andre store navne som Microsoft, Facebook og Googles moderselskab, Alphabet, mistede 1,1 pct., 1,5 pct. og 1,1 pct.

I bunden af it-aktierne fandt man også Twitter, som mistede 4,2 pct. Mandag var selskabet under ekstra pres, da finanshuset MoffettNathanson i en analyse pegede på, at koncernen med regnskabsteknik de seneste kvartaler har skjult den reelle omkostningsvækst, som ligger på 13 til 15 pct., mens Twitter officielt har sagt 0 og 3 pct. i første og andet kvartal. Omkostningerne vil dog blive aktiveret senere, vurderer analytikerne, og derfor er der udsigt til, at Wall Street må sænke sine indtjeningsforventninger for Twitter i 2019.

AMAZONS DATALÆK

Amazon var mandag også i fokus.

Ansatte i Amazon tilbyder - gennem brug af mellemmænd - intern data og andre fortrolige oplysninger, der kan give sælgere på Amazons hjemmeside en fordel, skrev The Wall Street Journal mandag.

Den praksis foregår især i Kina, fortæller kilder og peger på antallet af kinesiske sælgere, der er steget voldsomt. Dertil får kinesiske ansatte i Amazon relativt lidt i løn, hvilket kan friste til salg af intern data.

Mod betalinger fra 80 dollar og op til mere end 2000 dollar tilbyder ansatte intern data bestående af salgstal, e-mail-adresser på anmeldere, mulighed for at slette dårlige anmeldelser og aktivering af udelukkede brugere på Amazons side, fortæller kilderne.

Amazon faldt mandag med 3,2 pct., og det var med til at lægge pres på sektoren for cyklisk forbrug, hvor aktien hører til sammen med Netflix, som også faldt 3,9 pct.

Sundhedssektoren faldt også mandag med 0,3 pct. Nyheden om, at de amerikanske myndigheder godkender Cignas overtagelse af sygekassen Express Scripts sendte ganske vist sidstnævnte i plus med 3,7 pct., men det var ikke nok til at løfte hele sundhedsgruppen.

Der var dog også sektorer i plus denne mandag. 7 ud af 11 sektorer sluttede faktisk i grønt med fast ejendom i toppen med 0,5 pct., mens dagligvaresektoren vandt 0,4 pct.

/ritzau/FINANS