Aktier: Suppefirma tager fokus i grøn åbning

De tre ledende indeks, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq, stiger mellem 0,2 og 0,5 pct. i den tidlige handel tirsdag. Dermed fortsætter investorerne mandagens positive udvikling, hvor de tre indeks lukkede med plusser.

Til at tage noget af investorernes fokus i sommerheden er producenten af varme retter Campbell Soup, der rygtes at være på vej til at blive solgt.

I hvert fald skriver Bloomberg News på baggrund af en artikel i New York Post, at hedgefonden Third Point i øjeblikket forsøger at få ejerfamilien, der ejer omkring 41 pct. af aktierne, og andre investorer til at hyre en bank til at undersøge mulighederne for et salg af den største amerikanske fabrikant af supper.

Campbell Soup stiger tirsdag eftermiddag 2,8 pct. i den tidlige handel. I slutningen af juni gik der rygter om, at Kraft Heinz skulle være interesseret i at købe selskabet. Det fik dengang aktien til at stige med 9,4 pct.

Mediegiganten 21st. Century Fox er også i investorernes søgelys i formarkedet, da Comcasts administrerende direktør, Brian Roberts, vil gøre alt for slå Walt Disney i konkurrencen om at købe medieselskabet.

Disney har tilbudt 71,3 mia. dollar for 21st Century Fox, hvilket aktionærerne skal tage stilling til 27 juli.

21st Century Fox-aktien stiger 0,1 pct. fra handelsstart.