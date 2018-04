Aktier: Supermarkedskæde trækker børsen i London op

Den britiske supermarkedskæde Sainsbury stiger mandag middag 16,2 pct. på børsen, efter at selskabet har offentliggjort planer om at fusionere med en anden britisk supermarkedskæde Asda. Sainsbury steg over 20 pct. fra morgenstunden. Når fusionen gennemføres, vil Walmart, der ejer Asda, blive storaktionær og sidde på 42 pct. af aktierne i det nye fusionerede selskab.

En stor fusion mellem den britiske supermarkedskæde Sainsbury og Asda præger det engelske marked, mens regnskabet fra den svenske storbank SEB trækker ned i Stockholm.

Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks stiger 0,2 pct., det tyske DAX-indeks stiger 0,2 pct., mens det franske CAC 40-indeks går 0,2 pct. frem. Det svenske OMX STKH 30-indeks ligger omvendt med et fald på 0,5 pct.

Ifølge Bloomberg News vil Sainsbury betale 7,3 mia. pund for Asda-aktier til amerikanske Walmart.

Samtidig peger Sainsbury-konkurrenten Tesco 0,9 pct. ned, efter at selskabet faldt 4 pct. i den tidlige handel mandag morgen.

Den svenske storbank SEB skuffede på flere af de centrale poster i regnskabet for første kvartal, som med et nettoresultat på lige under 4 mia. svenske kr. ramte 8 pct. under analytikernes forventninger.

Ifølge et estimat fra SME Direkt var der ventet et nettoresultat på 4,32 mia. svenske kr. og dermed et lidt højere resultat end i første kvartal sidste år, som viste et overskud på 4,27 mia. svenske kr.

De samlede indtægter løb op i 10,79 mia. svenske kr., hvilket var 4 pct. lavere end ventet. På den positive side var nedskrivningerne mindre end ventet, da de opgøres til 109 mio. svenske kr. mod ventet 246 mio. svenske kr.

SEB-aktien falder 4,4 pct. på børsen i Stockholm.