Aktier: Store teleselskaber falder i positivt amerikansk marked

Handlen er i gang på New York Stock Exchange (NYSE) i New York.

Ved handelsstart stiger det it- og teknologitunge Nasdaq-indeks 0,2 pct., mens Dow Jones-indekset noterer sig en stigning på 0,5 pct., og S&P 500-indekset stiger 0,3 pct.

Fredag lukkede det brede S&P 500-indeks med en gevinst på 0,1 pct., mens Nasdaq steg marginalt, og Dow Jones noterede sig et lille minus på under 0,1 pct.

USA's tredje- og fjerdestørste mobiltelefonselskaber, T-Mobile og Sprint, er blevet enige om en fusionsaftale efter flere års forhandlinger. Aftalen vil ifølge Bloomberg News koste T-Mobile 26,5 mia. dollar.

Sprint opgav i 2014 et opkøb af T-Mobile, efter at myndighederne sagde, at enhver aftale, der ville tage antallet af store teleudbydere fra fire til tre, ville stå over for en urokkelig modstand. Også sidste år måtte de to parter opgive en aftale.

Bloomberg News skriver, at myndighederne også denne gang vil være svære at overbevise om, at aftalen skal have en tommelfinger op, på trods af at der er kommet en ny regering til siden.

Sprint-aktien falder 11,4 pct., mens T-mobile-aktien falder 4,8 pct.

Walmart, der er verdens største supermarkedskæde, er i fokus, efter at den britiske supermarkedskæde Sainsbury og en anden britisk supermarkedskæde Asda planlægger en fusion. Walmart ejer Asda.

Det vil ifølge Bloomberg News være en handel, hvor Sainsbury vil betale cirka 4,1 mia. dollar til Walmart, mens den amerikanske kæde vil beholde 42 pct. af aktierne i Asda. Handlen vil værdisætte Asda til cirka 10 mia. dollar.

Denne handel kan muligvis puste til ilden omkring Walmarts planlagte opkøb af Indiens største e-handelsselskab, Flipkart, hvor Walmart efter sigende vil overtage mellem 60-80 pct. af aktierne i Flipkart. En handel, der vil løbe op i mindst 12 mia. dollar.

Walmart-aktien stiger 1,4 pct. kort tid efter handelsstart.

McDonald's er før handelsåbning kommet med regnskab, og det viste, at der blev serveret flere burgere og pomfritter end forventet hos McDonald's i de første tre måneder af 2018.

Fastfoodkædens omsætning lød på 5,14 mia. dollar i første kvartal, hvilket overgik forventningerne hos analytikerne, der ifølge Bloomberg News havde ventet et salg på 4,97 mia. dollar.

På bundlinjen lød overskuddet på 1375 mio. dollar i første kvartal, hvilket er 13 pct. højere end samme periode året før.

McDonald's-aktien stiger 3,6 pct., efter at handlen er åbnet.

/ritzau/FINANS