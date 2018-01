Aktier: Stor interesse for biotekselskaber i sløv start

Dow Jones og S&P 500 fremviser begge røde tal, efter at det i weekenden ikke lykkedes for de amerikanske politikere at indgå et budgetforlig, og det har fået det amerikanske statsapparat til at lukke midlertidigt ned.

Dow Jones falder med 0,2 pct. til 26.019, Nasdaq stiger med 0,04 pct. til 7.339,57, mens det brede S&P 500 falder med 0,01 pct. til 2809,92 på en dag, hvor biotekaktier er i fokus.

Den franske medicinalkoncern Sanofi har købt det amerikanske selskab Bioverativ for 11,6 mia. dollar, hvilket svarer til en værdi på 70,5 mia. kr.

Det er en nyhed, der har fået investorerne til at investere kraftigt i selskabet. Aktien stiger med hele 62,5 pct. til 104,30 dollar.

Bioverativ gør sig indenfor blødermedicin, hvor også danske Novo Nordisk er.

Også indenfor kræftbehandling er der mandag offentliggjort en stor handel i USA. Biotekselskabet Celgene har offentliggjort, at man har købt biotekselskabet Juno Therapeutics for 9 mia. dollar.

Ifølge Bloomberg News sker det for at tage en større bid af kagen i konkurrencen om at udvikle ny og banebrydende kræftmedicin.

Juno Therapeutics siger aktien 27 pct. til 86,11 dollar. Celgene falder derimod 0,5 pct. til 102,15 dollar.

OLIE OG TV-SERIER I FOKUS

Mandag kom den amerikanske oliekæmpe Halliburton med regnskab for fjerde kvartal.

Selskabet, der er en af verdens største operatører af olie- og gasfelter, stiger 2,7 pct. til 54,45 dollar.

Det sker, efter at selskabet landede et omsætning på 5,9 mia. dollar i fjerde kvartal af 2017 mod 4 mia. dollar i samme periode året før, mens analytikerne havde ventet 5,6 mia. dollar.

Halliburton må dog lave en større nedskrivning i Venezuela. Det latinamerikanske olieland kan nemlig ikke betale sine regninger, så Halliburton må kigge langt efter 385 mio. dollar.

Samtidig må selskabet sætte 1 mia. dollar til side i forbindelse med den amerikanske skattereform, skriver Reuters.

På teknologifronten udvides den amerikanske regnskabssæson med regnskab fra streaminggiganten Netflix, der kommer med regnskab for fjerde kvartal.

Netflix fremlægger resultaterne efter børstid mandag. Selskabets aktie er steget omkring 15 pct. i år, mens S&P 500-indekset har øget godt 5 pct. siden nytår.

Sidste år steg Netflix 53 pct., hvilket sammen med andre af Silicon Valleys største hightech-virksomheder har drevet aktiemarkedet mod nye højder.

Netflix-aktien stiger 1,32 pct. til 223,31 dollar.