Aktier: Største todages kursfald siden Trump blev præsident

Onsdag morgen er der dog lidt optimisme at spore.

Futuresmarkedet startede med stigninger på op mod 0,2 pct. og efter præsident Trumps State of the Union-tale, er stigningerne accelereret til 0,3-0,4 pct.

Tirsdag lukkede S&P 500-indekset med et fald på 1,1 pct. i 2822,43. Dow Jones-indekset sluttede med et tab på 1,4 pct. i 26.076,89, mens Nasdaq endte med dagens mindste indeksforringelse - et fald på 0,9 pct. til 7402,48.

Den toneangivende amerikanske rente steg til det højeste niveau i adskillige år samtidig med, at Federal Reserve indledte det to dage lange pengepolitiske møde, som kan belyse centralbankens økonomiske evaluering og udsigterne for kommende renteforhøjede.

- Investorer er ved at indse, at renten er steget. Markedet er endelig ved at komme på omgangshøjde med det, siger investeringsstrateg Jonathan Mackay fra Schroders i New York til Reuters.

Udsalget satte optionsmarkedet i en tilstand af kortfristet chok på aktier og VIX-indekset, der er et barometer for forventede kortfristede aktiemarkedsvolatilitet, lukkede på det højeste niveau siden august sidste år.

Dagens nøgletal overraskede med en stigning i den amerikanske forbrugertillid i januar til 125,4 fra 123,1 måneden før. Analytikerne havde ventet et lille fald til 123,0 ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.

FALD I NÆSTEN ALLE UNDERINDEKS

Der var kursfald i ti af de 11 underindeks i S&P 500. Værst gik det ud over sundhedssektoren, der ellers næsten undgik mandagens kursfald.

Med til at presse sundhedssektoren kom fra meldinger om, at Amazon, Berkshire Hathaway og JPMorgan Chase i fællesskab vil danne et sundhedsselskab, de skal hjælpe med at kontrollere sundhedsomkostningerne for deres amerikanske medarbejdere.

Sundhedssegmentet faldt 2,1 pct.

Energiaktierne lukkede med et tab på 2,0 pct. efter kursfald i blandt andet Chevron og Exxon Mobil på 2,5 pct. og 1,4 pct. i kølvandet af faldende oliepriser.

De defensive segmenter med forsyningssektoren i front klarede næsten frisag i det negative marked. Forsyningssektoren var dagens eneste positive islæt med et plus på 0,2 pct., mens telesektoren lukkede så godt som uændret, og ejendomssektoren faldt knap 0,5 pct.

Blandt enkeltaktierne faldt Apple for en anden dag i træk, efter at justitsministeriet har indledt en undersøgelse af virksomhedens bremse på ældre iPhones med vigende batterikapacitet. Apple faldt 0,6 pct.

Endnu værre gik det det amerikanske ikon Harley-Davidson, der lukkede 8,0 pct. lavere efter et ringe regnskab med nedgang i salg og resultat. Det betyder lukning af koncernens Kansas City-anlæg.

Resultaterne i fjerde kvartal for S&P 500 vurderes at være steget 13,2 pct. mod en ventet stigning på 12 pct. i begyndelsen af året, ifølge Thomson Reuters.

80 pct. af de virksomheder, der har fremlagt regnskaber, har slået Wall Streets forventninger.

/ritzau/FINANS