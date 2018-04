Aktier: Største kapitalforvalter i fokus i ventet grøn åbning

S&P 500-indekset lukkede onsdag med et tab på 0,6 pct. til 2642,19. Dow Jones-indekset sluttede med et minus på 0,9 pct. til 24.189,45, mens Nasdaq endte med et drop på 0,4 pct. til 7069,03.

Investorerne bekymrede sig onsdag om en mulig amerikansk militær involvering i borgerkrigen i Syrien samt et lidt mere aggressivt syn på økonomien i referatet fra den amerikanske centralbanks seneste pengepolitiske møde, der indikerede, at en fremrykning af de planlagte renteforhøjelser kan komme på tale.

Torsdag kan verdens største kapitalforvalter, amerikanske Blackrock, komme i fokus efter at have leveret tal for første kvartal, der var bedre end ventet.

Det ordinære overskud per aktie blev på 6,70 dollar mod ventet 6,38 dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. Estimaterne lå i intervallet fra 6,22-6,55 dollar.

De samlede indtægter i kvartalet landede på 3,58 mia. dollar mod ventet 3,42 mia. dollar. Her var intervallet i analytikerestimaterne 3,15-3,58 mia. dollar.

Aktien stiger 2 pct. i det amerikanske formarked.

Det britiske selskab TechnipFMC, der servicerer offshore olie- og gasprojekter og er noteret på Wall Street, stiger med 5,1 pct., inden investorerne går i gang med den egentlige handel.

Der sker, efter at Goldman Sachs har hævet anbefalingen af aktien til "køb" fra "sælg". Det skyldes ifølge Bloomberg News, at selskabet har gode muligheder i kommende flydende naturgasprojekter, der hives op af havbunden.