Aktier: Stille og svagt negativ start

C25-indekset ligger efter godt ti minutters handel 0,2 pct. lavere i indeks 1148,02.

DSV, der er årets C25-vinder, og Nets ligger i top med stigninger på 0,1 pct. til DSV til kurs 488,20 kr. og til Nets på lige under 0,1 pct. til 163,40 kr. Begge indtil videre uden selskabsspecifikke nyheder.

Vestas starter stille og roligt med et fald på 0,2 pct. til 238,80 kr.

Vindmølleaktien kan dog igen torsdag løbe med opmærksomheden, som det var tilfældet onsdag, hvor selskabet annoncerede den ene ordre efter den anden, og nye ordrer kan også komme til at præge nyhedsstrømmen i de næste dage inden årsskiftet. Onsdag blev der annonceret vundne ordrer i både Mexico, USA, Østrig og Tyskland, der kunne tilføjes den i forvejen tykke ordrebog. I år har Vestas annonceret kontrakter på 9296 megawatt. Reuters skriver desuden, at Vestas ifølge anonyme kilder kun er i spil til en lille bid af de 1451 megawatt, der blev tildelt energiselskaber i sidste uges auktioner i Brasilien.

Pandora, der lå i den positive ende af C25-indekset onsdag, ligger torsdag uændret i 671,50 kr. Onsdag blev endnu en shortposition reduceret. Hedgefonden Maverick Capital reducerede sit sats på et kursfald i smykkeaktien til under 0,5 pct. af selskabets aktiekapital. Dagbladet Børsen rapporterer torsdag, at smykkeselskabet i år fejrer det bedste resultat nogensinde i Kina efter en forsigtig start for tre år siden. I 2017 har Pandora åbnet 60 nye butikker i landet.

MÅSKE FLERE OPKØB FRA COLOPLAST

Coloplast falder 0,8 pct. til 494,90 kr. Allerede næste år kan der være mulighed for, at Coloplast igen er klar med et opkøb, og det kan meget vel være rettet mod endnu et home care-selskab i Europa. Sådan lyder vurderingen hos aktieanalytiker hos ABG Sundal Collier Morten Larsen, efter at medicokoncernen mandag i sidste uge annoncerede købet af den franske distributør SAS Lilial.

- Jeg er ret sikker på, at vi ikke har set det sidste. Der kommer mere, men det er nok ikke på den helt korte bane, men jeg vil stadig bliver overrasket, hvis der ikke kommer mere i 2018, siger han til Ritzau Finans.

Også analytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank vurderer, at der i fremtiden vil komme flere af den slags opkøb.

Torsdagens største stigning tilfalder Prime Office, der onsdag oplyste, at ejendomsselskabet vil opskrive sine ejendomsværdier i 2017-regnskabet. Aktien koster 137 kr., hvilket er 5,4 pct. mere end onsdag.

I fondsbørsens absolutte yderkant endte Østjydsk Bank onsdag for tredje handelsdag i træk som den mest faldene aktie på den københavnske fondsbørs. De seneste tre handelssessioner er aktien samlet faldet med 60 pct. Nedturen begyndte, da banken blev pålagt nedskrivninger af Finanstilsynet på 132 mio. kr. Torsdag stiger aktien dog 3,2 pct. til 67 øre.