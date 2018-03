Aktier: Stilhed i Europa op til amerikanske jobtal - Inmarsat dykker

I hvert fald gav den seneste jobrapport anledning til uro og kursfald, påpeger Reuters. Statistikken var ellers bedre end ventet, men nærede derved spekulationer om, at den amerikanske centralbank vil få behov for at stramme mere op for sin pengepolitik end oprindeligt forudset. Og højere renter er ikke aktiemarkedets livret.

Det paneuropæiske Stoxx 600-indeks træder ved 12.30-tiden vande med en lille stigning på 0,1 pct. til 376,81.

Over ugen er det blevet til en stigning på 2,6 pct., men efter et dyk på 3,7 pct. i sidste uge, hvor stemningen var trykket efter at USA's præsident, Donald Trump, havde truet med importtold på metaller. Trump underskrev så dekretet torsdag, men med flere undtagelser.

Blandt fredagens vindere er GVC Holdings, der stiger næsten 5 pct. Gamblingvirksomheden er kommet med et stærkt regnskab for 2017 og melder også om en god start på 2018, hvor omsætningen er steget 16 pct. i de første lige over to måneder.

Den britiske satellitoperatør Inmarsat er derimod under pres. Aktien falder over 4 pct., og det skyldes ikke mindst, at ledelsen har varslet lavere udbytter for at få skabt det fornødne råderum til investeringer.

I Paris stikker medieselskabet Lagardere og ingeniørselskabet Spie negativt ud. Begge selskaber er kommet med svage årsregnskaber og falder henholdsvis 7,7 pct. og 6,2 pct., hvilket placerer dem som etter og toer på listen over fredagens værste Stoxx 600-aktier.