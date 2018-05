Aktier: Stigninger mere end udviskede kedelig afslutning på ugen

For S&P 500-, Dow Jones- og Nasdaq-indekset var der mandag stigninger på henholdsvis 0,7 pct., 1,2 pct. og 0,5 pct. Dermed blev tabene fra fredag mere end indhentet, idet S&P 500-indekset på ugens sidste handelsdag mistede 0,3 pct., Nasdaq-indekset 0,4 pct., mens Dow Jones-indekset lukkede tæt på uændret.

Tirsdag morgen ser mandagens gode stemning ud til marginalt at holde ved, da handlen med futures indikerer indeksstigninger i underkanten af 0,1 pct.

Blandt nogle af højdespringerne i mandagens amerikanske aktiehandel fandt man flere stormagasiner og selskaber fra våben- og flyindustrien. Inden for våben- og flyindustrien var der plusser til industrigiganter som Boeing, der steg 3,6 pct., og United Technologies, som gik op med 2,3 pct.

Vendes blikket mod stormagasinerne var der solide plusser til Macy's, Kohl's såvel som Nordstrom. De tre selskaber noterede stigninger på henholdsvis 1,9 pct., 2,8 pct. og 1,1 pct.

Plus var der også til Deere, der er kendt for at producere landbrugsmaskiner. Selskabet fremlagde fredag regnskab for andet kvartal, hvor resultaterne for andet kvartal ikke helt levede op til markedets forventninger ifølge Bloomberg News. Til gengæld kunne Deere opjustere sine udsigter for helåret, og det er siden blev fejret i markedet med kursstigninger på 5,8 pct. fredag og 2,0 pct. mandag.

/ritzau/FINANS