Aktier: Stærk slutspurt sender Vestas til vejrs i surt marked

Trods en pæn stigning til Vestas oven på en stærk ordreafslutning i 2017 er det tirsdag middag ikke nok til at hive det danske eliteindeks, C25, i plus.. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2014)

Samlet falder de danske eliteaktier 0,3 pct. til 1142,60, og dermed følger C25-indekset den tendens, som gør sig gældende i resten af Europa. Her falder størstedelen af aktierne, hvilket blandt andet bliver eksemplificeret ved et fald på 0,5 pct. for det brede Stoxx 600-indeks.

»Det er en stille og rolig start på året. Man skal lige i gang, og der er ikke meget, der stikker væk fra, hvad man havde ventet,« siger chefhandler Mads Zink fra Danske Bank.

En af tirsdagens positive overraskelser er Vestas, som stiger 2,5 pct. til 439,70 kr. Vindmølleproducenten landede i de sidste timer af 2017 hele ti ordrer med en samlet kapacitet på knap 1000 megawatt (MW), hvilket bringer de annoncerede ordrer for 2017 op på 10.691 MW. Det er både mere end året før og analytikernes forventninger ifølge estimater fra Ritzau Estimates.

Dertil kommer, at Vestas først ved årsregnskabet for sidste år fremlægger tallet for uannoncerede ordrer i fjerde kvartal, der vil løfte det samlede tal yderligere.

»Ordreindgangen peger mod et meget højt aktivitetsniveau i 2018. Det kan vise sig at være en uhyre vigtig komponent for, at det intense prispres ikke rammer rentabiliteten for hårdt,« siger aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, som har kvitteret for ordrestrømmen ved at hæve anbefalingen af aktien til "køb" fra "hold".

I den negative ende af det danske eliteindeks ligger blandt andet Pandora med et fald på 2,0 pct. til 662 kr. Tirsdag er der ikke nyt fremme om smykkeselskabet, men ifølge Danske Banks chefhandler kan kursfaldet hænge sammen med usikkerheden, der vil være frem mod den handelsopdatering, som Pandora udsender forud for sin kapitalmarkedsdag 16 januar.

»Jeg tror godt, at man kan regne med, at aktien vil være meget volatil, indtil Pandora kommer med en "trading update", og det har sin kapitalmarkedsdag senere på måneden,« siger Mads Zink.