Aktier: Stærk børsstart på ugen i USA

Det brede S&P 500-indeks steg på den baggrund med 0,9 pct., mens Dow Jones, som blot har 30 aktier i sig, vandt hele 1,3 pct. Der var også fremgang til teknologitunge Nasdaq, som gik op med 0,9 pct.

JOBRAPPORT TRAK STADIG

Jobrapporten fra det amerikanske arbejdsministerium fredag viste, at der blev skabt flere nye job end ventet i juni, men at arbejdsløsheden alligevel steg, fordi 600.000 nye søgte ind på arbejdsmarkedet, og at lønningerne i USA steg moderat. Tallene understregede, at økonomien har tempo på, men at arbejdsmarkedet endnu ikke er præget af flaskehalse og inflationspres.

Derfor er der heller ikke behov for flere renteforhøjelser end allerede planlagt, er tolkningen, og færre rentestigninger er godt for væksten og virksomhedernes indtjening.

»De amerikanske aktier følger op på stemningen fra Asien og Europa tidligere på mandagen. Frygten for handelskrigen er gledet lidt i baggrunden, og Wall Street har også brudt nogle tekniske niveauer i opadgående retning. Det løfter alt sammen markedet sammen med nogle fine makrotal, som vi har set de seneste dage. I fredags fik vi den amerikanske jobrapport, som skabte optimisme omkring renten i USA, og vi har set bedre end ventede nøgletal fra Tyskland,« siger Christian Thatje, seniorhandler hos Sydbank.

COMEBACK TIL FINANS

Finanssektoren var mandagens store vinder i S&P 500, da de steg med 2,3 pct. Opturen for sektoren kommer, inden Wall Street-bankerne skyder regnskabssæsonen i gang med kvartalsregnskaber fra JPMorgan Chase, Wells Fargo og Citigroup på fredag, mens en fjerde af de store, Bank of America, sender sine tal på gaden mandag.

Sektoren var løftet af udsigten fra jobrapporten til, at de korte renter og dermed bankernes finansieringsomkostninger holdes nede, mens en stigning i den tiårige rente mandag på 4 basispoint er en gevinst på indtægtssiden, da det giver bankerne mulighed for at øge indtægterne på udlån.

Finansaktiernes fremgang kan også henføres til, ifølge Thatje, at bankerne har haft en større underperformance til det generelle marked den senere tid, ligesom stresstesten, som USAs centralbank foretog i juni, har givet grønt lys for en stor tilbagebetaling til aktionærerne det kommende år i form af udbytter og aktietilbagekøb. I alt ventes 170 mia. dollar - eller 30 mia. dollar mere end det foregående år - at blive sendt retur til ejerne.

Mandag var der også fin fremgang til industrisektoren og energiaktierne. De steg henholdsvis 1,8 pct. og 1,5 pct.

De tre sektorer fylder forholdsvist mere i Dow Jones end i de to andre toneangivende indeks, og det var med til at løfte Dow Jones højest, da industriselskaber som Boeing, Caterpillar og 3M steg 2,2 pct., 4,1 pct. og 1,6 pct., mens storbankerne Goldman Sachs og JPMorgan vandt 2,8 pct. og 3,1 pct.

I bunden af sektorerne var der fald til de defensive forsyningsselskaber og til telekommunikation, som smed henholdsvis 3,1 pct. 1,4 pct., mens de stigende lange renter trak fast ejendom ned med 0,9 pct.

TWITTER OG PFIZER I NEGATIV FOKUS

På selskabsfronten var der minus til Twitter. Washington Post skrev fredag, at selskabet i maj og juni har lukket 70 mio. falske eller automatiske konto. Et tal, som rimer godt med selskabets egne oplysninger om, at en ny algoritme på en uge identificerede næsten 10 mio. tilsvarende konti.

Det sendte aktien ned mandag som den mest faldende i S&P 500.

»Man frygter, at det vil ramme Twitters generelle aktiviteter, men aktien har rettet sig noget siden tidligt mandag,« kommenterer Sydbanks seniordealer.

Aktien var næsten 10 pct. nede tidligt mandag, men lukkede med et minus på 5,4 pct.

En aktivitet på Twitter, som dog ikke er blevet ramt, er USA's præsidents, Donald Trumps, konto. Den var der igen mandag gang i, da han kritiserede medicinalgiganten Pfizer og andre unavngivne selskaber for at udnytte de svage og sætte priserne op.

En artikel sidste mandag fra Financial Times afslørede, at Pfizer netop har løftet prisen på 100 produkter, herunder på Viagra, som anvendes til at bekæmpe mandlig impotens, selv om Donald Trump har krævet det modsatte.

Det tog toppen af sundhedssektoren, som dog alligevel steg med 0,7 pct. Pfizer gik alligevel også på fyraften med et lille plus på 0,4 pct.