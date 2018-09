Aktier: Spændingen stiger omkring Danske Bank

Danske Bank stjæler tirsdag en stor del af opmærksomheden på og omkring børsen op til bankens store præsentation onsdag. Her skal ledelsen fremlægge konklusionerne af en intern undersøgelse af den hvidvask af penge, der er foregået i Danske Banks estiske filial.

Også på det generelle plan er der en nervøs stemning i markedet oven på mandagens optrapning af handelskrigen mellem USA og Kina. Her kom Donald Trump med en ekstratold på 10 pct. på import af kinesiske varer for 200 mia. dollar. Tiltaget var nogenlunde som varslet fra den amerikanske præsident, men markedet venter nu på Kinas modsvar.

I morgentimerne indikeres aktierne i Europa at falde i forhold til mandagens lukkeniveau, men der er ikke tegn på store kursdyk.

»Markedet ventes at reagere let negativt på udmeldingerne men noget større nedtur venter vi ikke, da tiltaget altså langt fra var helt uventet,« opsummerer chefstrateg Frederik Engholm fra Nykredit i en kommentar.

Mandag faldt det danske eliteindeks, C25, med 0,7 pct. til 1115,8.

FOKUS PÅ DANSKE BANK

Danske Banks topchef, Thomas Borgen, var allerede i 2014 »velorienteret« og advaret om mulig hvidvask i milliardstørrelsen i den estiske filial, som han den gang havde ansvar for. Det skriver Berlingske Business, der sammen med de fleste erhvervsmedier stiller skarpt på hvidvasksagen, der foreløbigt kulminerer onsdag med Danske Banks pressemøde klokken 10.

De løbende afsløringer om hvidvasken, herunder at de amerikanske myndigheder også har taget sagen op, har presset Danske Banks aktie kontinuerligt over den seneste tid. Den er faldet med knap en fjerdedel på tre måneder og kostede mandag 168,85 kr. per aktie - tæt på det laveste niveau i to år.

Coloplast træder ind på scenen allerede tirsdag med en kapitalmarkedsdag i selskabets hovedkvarter i Humlebæk. Her vil medicoselskabets ledelse fortælle investorer, analytikere og pressen seneste nyt om Coloplasts strategi, vækstinitiativer og innovation.

Forud for den begivenhed har Morningstar hævet sit kursmål for Coloplast-aktien med 50 kr. til 610 kr., hvilket dog stadig er et stykke under mandagens lukkekurs på 663,60 kr. for aktien.

Derudover kan den nye rumlen i handelskrigen potentielt ramme aktierne i A.P. Møller-Mærsk, hvis indtjening er afhængig af en sund udvikling i verdenshandlen. Mærsk B-aktien er faldet 12 pct. i løbet af de seneste tre uger til 8834 kr., men ligger stadig et godt stykke højere end midten af juli, hvor handelskrigen havde gjort et stort indhug i kursen.

ATP SÆLGER ALT I UDBYTTEBETALENDE IC

Uden for C25-indekset er IC Group blevet en storaktionær fattigere, da ATP har solgt hele sin beholdning af aktier i modeselskabet.

ATP ejede godt 7 pct. af IC, men afhændede hele posten på 1,22 mio. aktier mandag. Der er ikke afsløret noget om hverken køberen af eller prisen for aktieposten.

Tirsdag er desuden en mærkedag for IC Group-aktien, der handles uden retten til et ekstraordinært udbytte på 100 kr. per aktie - næsten 60 pct. af mandagens lukkekurs på 167,80 kr. - som følge af salget af mærket Peak Performance for et milliardbeløb.

CHEMOMETEC LEVERER BEDRE END VENTET

Chemometec har afleveret sit årsregnskab tirsdag morgen, og resultaterne var faktisk en spids bedre end lovet af selskabet selv.

Omsætningen steg 25 pct. til 112,7 mio. kr., og driftsresultatet, EBITDA, blev næsten fordoblet til 30,1 mio. kr. i 2017/18. Det var dermed en lille positiv overraskelse i forhold til de spænd på henholdsvis 110-112 mio. kr. og 28-30 mio. kr. for de to poster, som Chemometec udmeldte i starten af juni.

Regnskabsåret 2018/19 ventes at byde på ny vækst for Chemometec, der venter en omsætning på 127 til 133 mio. kr., mens driftsoverskuddet ikke nødvendigvis stiger - det ventes at lande mellem 29 og 33 mio. kr.

/ritzau/FINANS