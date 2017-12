Aktier: S&P 500 er et mulehår fra rekord på årets sidste børsdag

Det er det toneangivende S&P 500-indeks, der indleder fredagens handel med en stigning på 0,2 pct. til 2691,83 og dermed nærmer sig det hidtidige toppunkt på 2694,97, som blev nået i den tidlige handel den 18. december.

Holder niveauet dagen ud, vil fremgangen være nok til, at S&P 500 passerer det højeste lukkeniveau nogensinde på 2690,16 - også fra den 18. december.

Det er småt med selskabsspecifikke nyheder fredag. Dog er Apple i overskrifterne, efter at selskabet i et brev på sin hjemmeside undskylder for bevidst at have gjort ældre iPhones langsommere.

Brevet kommer, efter at Apple før jul erkendte, at virksomheden har implementeret software for at gøre nogle telefoner langsommere. Apple forsvarer sig med, at opdateringerne er tænkt som en løsning til at håndtere nedbrudte batterier, som ellers pludselig risikerer at gå ud.

Ifølge nyhedsbureauet AP har der verseret rygter om, at Apple sænkede hastigheden på de ældre iPhone-modeller for at få forbrugerne lokket til at købe de nye modeller. Men det afviser Apple, der falder 0,6 pct. fra åbningen.

Blandt bankerne falder Goldman Sachs med 0,5 pct. Banken vurderer, at den amerikanske skattereform vil reducere indtjeningen med omkring 5 mia. dollar i år, skriver Bloomberg.

Generelt er bankerne steget, da skatteomlægningen indebærer lavere selskabsskat, men den nye lovgivning indebærer også ændringer i beskatningen af indtjening i udenlandske datterselskaber og en række andre ændringer, der belaster resultaterne i år. Citigroup har tidligere vurderet, at bankens indtjening vil blive reduceret med op til 20 mia. dollar i år.