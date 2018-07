Aktier: Solide plusser og flere rekorder i teknologi

Siden har et kraftigt skuffende regnskab fra Facebook sendt tech-aktierne på retur, mens en midlertidig rammeaftale mellem præsident Donald Trump og EU-kommisionsformand Jean-Claude Juncker ikke har fået investorernes armene op.

Det brede S&P 500-indeks lukkede med et plus på 0,9 pct., mens det teknologitunge Nasdaq steg med 1,2 pct. Indekset lukkede i 7932, hvilket var det højeste nogensinde. Dow Jones steg samtidig med 0,7 pct.

De amerikanske aktiefutures ligger torsdag morgen med fald i S&P på 0,1 pct., Dow Jones stiger 0,1 pct. mens Nasdaq-futuren dykker 0,6 pct. grundet Facebook.

Investorerne var onsdag afventende over for nyt fra mødet mellem Trump og Juncker, der skulle tale om samhandel og forhåbentlig undgå ekstratold og en eskalering af handelskrigen. Mødet foregik i skyggen af kvartalsregnskaber, hvor blandt andet General Motors nedjusterede forventningerne på grund af handelskrigen.

Der kom dog hverken officiel hvid eller sort røg ud fra mødet, inden markedet lukkede. Men nyhedsbureauet Dow Jones skrev kort før markedslukning, at der skulle være indgået en aftale, der afspænder handelssamarbejdet, og The Wall Street Journal supplerede med, at EU's repræsentanter skulle have imødekommet Trump på flere områder, herunder industrielle toldsatser og import af sojabønner til Europa.

Og det skubbede aktierne yderligere opad i de sidste 20-25 minutters handel.

»Hvis vi ikke får endnu en konfrontation, så vil det blive set som en sejr,« sagde Brad McMillan, investeringschef hos Commonwealth Financial Network, til The Wall Street Journal før mødet.

GRØNNE SEKTORER MED TECH I FRONT

I S&P 500-indekset var der plus til 11 ud af 12 sektorer. Bedst gik det for teknologiaktierne, som steg med 1,5 pct., mens industri, sundhed og fast ejendom og energi fulgte lige efter.

Fast ejendom fik en hestesko fra en faldende rente efter større rentehop fredag og mandag, som har trukket sektoren den anden vej. Energiaktierne steg på et plus til olieprisen i USA på 1,3 pct. efter et større end ventet fald i de amerikanske olielagre.

For teknologiaktiernes vedkommende blev de trukket op af plusser til flere af de store navne. Amazon vandt 1,9 pct. Facebook steg 1,3 pct. op til sin regnskabsaflæggelse. Googles moderselskab, Alphabet, som leverede et stærkt regnskab mandag aften, fortsatte frem med et plus på 1,4 pct. Apple gik op med 0,9 pct., og endelig steg Microsoft med 2,9 pct.

Det var ensbetydende med lukkerekorder til Amazon, Microsoft, Facebook og Alphabet.

I bunden af sektorerne gik det værst for telekommunikation. AT&T's regnskab tirsdag aften var en skuffelse på væksten i mobilforretningen, og selskabet, der netop har gennemført overtagelsen af Time Warner for 85 mia. dollar, måtte onsdag se sin aktie falde det meste i seks år med 4,5 pct.

REGNSKABER I FOKUS

Onsdag var også en meget stor regnskabsdag i USA.

General Motors var et af selskaberne i fokus, da aktien faldt med 4,6 pct. Den amerikanske bilproducent havde et isoleret set godt andet kvartal, men store udsving i primært sydamerikanske valutaer og dyre råvarer - særligt stål og aluminium på grund af den nye importold i USA - fik selskabet til at sænke forventningerne. Bilproducenten spår, at de ekstra råvareomkostninger over hele året vil få en negativ effekt på omtrent 1 mia. dollar.

Verdens største flyproducent, Boeing, lagde også tal frem. Investorerne kvitterede for det med et minus på 0,7 pct. trods en opjustering af salgsforventningerne, fordi midtpunktet af selskabets guidance til kerneindtjeningen for hele 2018 lå under konsensus. Boeing var den aktie, som trak mest ned i Dow Jones-indeksets eller grønne onsdag.

I den positive ende gik det frem for logistikselskabet UPS med 6,9 pct. UPS overgik analytikernes forventninger til årets andet kvartal både på top- og bundlinje.

Den amerikanske læskedrikgigant Coca-Cola vandt også frem med 1,8 pct., fordi selskabet klarede sig bedre end ventet i andet kvartal på både salget og bundlinjen.

/ritzau/FINANS