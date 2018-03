Aktier: Smykkekæde får tæsk i ellers positiv start

S&P 500 stiger med 0,3 pct. fra start, Nasdaq løftes med 0,3 pct., og Dow Jones stiger med 0,4 pct.

Den amerikanske smykkekæde Signet Jewelers får til gengæld stryg af investorerne, der sælger ud af aktien fra åbningen.

Signet Jewlers kom som ventet ud af fjerde kvartal 2017/18 med en væsentlig tilbagegang i det sammenlignelige salg - både for selskabet samlet set og for Jared-kæden, der forhandler smykker fra danske Pandora.

I indeværende regnskabsår, 2018/19, der løber frem til udgangen af januar næste år, ventes der fortsat fald i det sammenlignelige salg, om end i lidt mindre grad end regnskabsåret før.

For 2018/19 venter Signet Jewelers således en "lav til midt-encifret" tilbagegang i det sammenlignelige salg, efter at salget i de butikker, der har været åbne i mindst 12 måneder, faldt med 5,2 pct. i fjerde kvartal.

Det var en lidt større tilbagegang end ventet blandt analytikerne, der ifølge estimater fra Bloomberg News havde regnet med et fald på 5,1 pct.

Resultaterne får aktien til at falde med 13,1 pct. i den tidlige handel.

VERDENS STØRSTE TEKNOLOGIHANDEL AFLYST

Chipproducenten Qualcomm falder 0,4 pct., efter at den Singapore-baserede konkurrent Broadcom endelig har droppet sit forsøg på at overtage det amerikanske selskab.

Onsdag har Broadcom offentliggjort en meddelelse, hvor selskabet oplyser, at det dropper den handel, der ellers så ud til at blive den største teknologihandel nogensinde.

Men USA's præsident, Donald Trump, blokerede for handlen, fordi han mente, at den kunne være til fare for den nationale amerikanske sikkerhed.

Broadcom siger dog i samme meddelelse, at selskabet vil holde fast i sine planer om at have større tilstedeværelse i USA.

FORD TILBAGEKALDER 1,4 MIO. BILER

For bilproducenten Ford er der onsdag blandede nyheder på samlebåndet. For selskabet har fået hævet anbefalingen af aktien til "overvægt" til fra "undervægt" af Morgan Stanley.

Til gengæld har Ford måtte tilbagekalde 1,38 mio. biler i Nordamerika. Det drejer sig om Lincoln MKZ og Ford Fusion produceret mellem 2014 og 2018.

En enkelt bilist er blevet skadet på grund af løstsiddende bolte ved rattet, skriver Bloomberg News.

Bilaktien stiger dog med 4,6 pct. i den tidlige handel.